ua en ru
Ср, 14 мая News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Авто Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Travel
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Контакты Команда О компании Редакционная политика

РФ атакует Украину дронами "Шахед": где тревоги и риск ударов

Среда 14 мая 2025 00:27
UA EN RU
РФ атакует Украину дронами "Шахед": где тревоги и риск ударов Фото: российский агрессор снова атакует Украину "Шахедами" (t.meirpin_bucha_gostomel)
Автор: Валерий Савицкий

Российские террористы запустили в направлении Украины ударные дроны "Шахед". В ряде областей объявлена тревога.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ и Карту воздушных тревог Украины.

Первые беспилотники залетели в воздушное пространство Черниговской, Сумской и Харьковской областей около 22:30.

В 23:28 военные сообщили о движении БпЛА в южной части Черниговской области, курсом на Киевскую область.

В 23:51 вражеские ударные дроны двигались:

  • в восточной части Киевской области, курс южный/юго-западный;
  • из Сумской, курсом на Полтавскую и Харьковскую области.

По состоянию на 00:36 российские БПЛА двигались:

  • в восточной, центральной и южной частях Черниговской области, курс южный/юго-западный;
  • в восточной и южной части Киевской области, курс западный/юго-западный;
  • в северной и центральной частях Сумской области, курс южный/юго-западный.
  • в западной части Харьковской области, курс южный;
  • в восточной части Харьковской области, курс западный.

По состоянию на 00:24 карта воздушных тревог Украины выглядела так:

РФ атакует Украину дронами &quot;Шахед&quot;: где тревоги и риск ударов

Воздушные атаки России

Вечером во вторник, 13 мая, на всей территории Украины объявляли тревогу из-за взлета в России истребителя МиГ-31К, который запускает аэробаллистические ракеты "Кинжал".

В ночь на вторник, 13 мая, российские террористы также запускали ударные беспилотники по Украине, но их количество было аномально небольшим.

В ночь на понедельник, 12 мая, россияне запустили более 100 ударных дронов в направлении четырех областей Украины.

В Одесской области БпЛА повредили жилую и административную инфраструктуру, ранен один человек.

Ранее сообщалось, что агрессор стягивает на авиабазу в Сибири стратегическую авиацию и готовит дальнейшие атаки по Украине.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Атака дронов
NEWS
Переговоры - лишь прикрытие? РФ готовится к новому наступлению, - FT
Переговоры - лишь прикрытие? РФ готовится к новому наступлению, - FT
DAILY
Гражданство без языка и экзаменов: что изменит новый закон и почему его критикуют
Юлия Акимовакорреспондент РБК-Украина Гражданство без языка и экзаменов: что изменит новый закон и почему его критикуют