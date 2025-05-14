РФ атакует Украину дронами "Шахед": где тревоги и риск ударов

Российские террористы запустили в направлении Украины ударные дроны "Шахед". В ряде областей объявлена тревога.

По состоянию на 00:24 карта воздушных тревог Украины выглядела так:

По состоянию на 00:36 российские БПЛА двигались:

В 23:28 военные сообщили о движении БпЛА в южной части Черниговской области, курсом на Киевскую область.

Первые беспилотники залетели в воздушное пространство Черниговской, Сумской и Харьковской областей около 22:30.

Воздушные атаки России

Вечером во вторник, 13 мая, на всей территории Украины объявляли тревогу из-за взлета в России истребителя МиГ-31К, который запускает аэробаллистические ракеты "Кинжал".

В ночь на вторник, 13 мая, российские террористы также запускали ударные беспилотники по Украине, но их количество было аномально небольшим.

В ночь на понедельник, 12 мая, россияне запустили более 100 ударных дронов в направлении четырех областей Украины.

В Одесской области БпЛА повредили жилую и административную инфраструктуру, ранен один человек.

Ранее сообщалось, что агрессор стягивает на авиабазу в Сибири стратегическую авиацию и готовит дальнейшие атаки по Украине.

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