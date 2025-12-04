РФ атакує Україну дронами, у Харкові серія вибухів: де ще загроза ударів

Російські окупанти сьогодні, 4 грудня, ввечері запустили по Україні ударні дрони. Зокрема, вибухи прогриміли в Харкові.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ в Telegram , мера Харкова Ігоря Терехова в Telegram і голову Харківської ОВА Олега Синєгубова в Telegram .

Атака дронів

Близько 21:00 Повітряні сили попередили, що групу російських ударних дронів було зафіксовано в Харківській області. Вона летіла в бік Чугуєва.

Фото: карта повітряних тривог (скріншот)

Пізніше дрони РФ наблизилися до Харкова - вони пролітали над північчю міста

Також безпілотники ворога помітили в Сумській області. Вони прямують у бік Полтавської області.

Вибухи в Харкові

Терехов о 21:13 написав про те, що, за попередньою інформацією, окупанти вдарили дроном по Основ'янському району. Пізніше в місті прогриміло ще два вибухи.

Зі свого боку голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов уточнив, що станом на 21:20 інформація про постраждалих не надходила.