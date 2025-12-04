РФ атакує Україну дронами, у Харкові серія вибухів: де ще загроза ударів
Російські окупанти сьогодні, 4 грудня, ввечері запустили по Україні ударні дрони. Зокрема, вибухи прогриміли в Харкові.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ в Telegram, мера Харкова Ігоря Терехова в Telegram і голову Харківської ОВА Олега Синєгубова в Telegram.
Атака дронів
Близько 21:00 Повітряні сили попередили, що групу російських ударних дронів було зафіксовано в Харківській області. Вона летіла в бік Чугуєва.
Фото: карта повітряних тривог (скріншот)
Пізніше дрони РФ наблизилися до Харкова - вони пролітали над північчю міста
Також безпілотники ворога помітили в Сумській області. Вони прямують у бік Полтавської області.
Вибухи в Харкові
Терехов о 21:13 написав про те, що, за попередньою інформацією, окупанти вдарили дроном по Основ'янському району. Пізніше в місті прогриміло ще два вибухи.
Зі свого боку голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов уточнив, що станом на 21:20 інформація про постраждалих не надходила.
Нічна атака
Нагадаємо, у ніч на 4 грудня російські окупанти використали для атаки на Україну 138 ударних безпілотників і дві ракети "Іскандер-М".
Українським силам протиповітряної оборони вдалося збити або придушити 114 ворожих безпілотників типу Shahed, "Гербера" і дрони інших типів на півночі, півдні та сході країни.
Також Міністерство енергетики повідомило, що в ніч на 4 грудня окупанти атакували енергетичний об'єкт в Одеській області. Через такий удар без світла залишилися 51 800 споживачів.