РФ атакує Україну дронами, у Харкові серія вибухів: де ще загроза ударів

Україна, Четвер 04 грудня 2025 21:43
UA EN RU
РФ атакує Україну дронами, у Харкові серія вибухів: де ще загроза ударів Ілюстративне фото: у Харкові пролунали вибухи (Facebook-сторінка Сергія Крука)
Автор: Іван Носальський

Російські окупанти сьогодні, 4 грудня, ввечері запустили по Україні ударні дрони. Зокрема, вибухи прогриміли в Харкові.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ в Telegram, мера Харкова Ігоря Терехова в Telegram і голову Харківської ОВА Олега Синєгубова в Telegram.

Атака дронів

Близько 21:00 Повітряні сили попередили, що групу російських ударних дронів було зафіксовано в Харківській області. Вона летіла в бік Чугуєва.

РФ атакує Україну дронами, у Харкові серія вибухів: де ще загроза ударівФото: карта повітряних тривог (скріншот)

Пізніше дрони РФ наблизилися до Харкова - вони пролітали над північчю міста

Також безпілотники ворога помітили в Сумській області. Вони прямують у бік Полтавської області.

Вибухи в Харкові

Терехов о 21:13 написав про те, що, за попередньою інформацією, окупанти вдарили дроном по Основ'янському району. Пізніше в місті прогриміло ще два вибухи.

Зі свого боку голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов уточнив, що станом на 21:20 інформація про постраждалих не надходила.

Нічна атака

Нагадаємо, у ніч на 4 грудня російські окупанти використали для атаки на Україну 138 ударних безпілотників і дві ракети "Іскандер-М".

Українським силам протиповітряної оборони вдалося збити або придушити 114 ворожих безпілотників типу Shahed, "Гербера" і дрони інших типів на півночі, півдні та сході країни.

Також Міністерство енергетики повідомило, що в ніч на 4 грудня окупанти атакували енергетичний об'єкт в Одеській області. Через такий удар без світла залишилися 51 800 споживачів.

