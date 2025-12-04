РФ атакует Украину дронами, в Харькове серия взрывов: где еще угроза ударов
Российские оккупанты сегодня, 4 декабря, вечером запустили по Украине ударные дроны. В частности, взрывы прогремели в Харькове.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ в Telegram, мэра Харькова Игоря Терехова в Telegram и главу Харьковской ОВА Олега Синегубова в Telegram.
Атака дронов
Около 21:00 Воздушные силы предупредили, что группа российских ударных дронов была зафиксирована в Харьковской области. Она летела в сторону Чугуева.
Фото: карта воздушных тревог (скриншот)
Позже дроны РФ приблизились к Харькову - они пролетали над севером города
Также беспилотники врага заметили в Сумской области. Они направляются в сторону Полтавской области.
Взрывы в Харькове
Терехов в 21:13 написал о том, что, по предварительной информации, оккупанты ударили дроном по Основянскому району. Позже в городе прогремело еще два взрыва.
В свою очередь глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов уточнил, что по состоянию на 21:20 информация о пострадавших не поступала.
Ночная атака
Напомним, в ночь на 4 декабря российские оккупанты использовали для атаки на Украину 138 ударных беспилотников и две ракеты "Искандер-М".
Украинским силам противовоздушной обороны удалось сбить или подавить 114 вражеских беспилотников типа Shahed, "Гербера" и дроны других типов на севере, юге и востоке страны.
Также Министерство энергетики сообщило, что в ночь на 4 декабря оккупанты атаковали энергетический объект в Одесской области. Из-за такого удара без света остались 51 800 потребителей.