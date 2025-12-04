РФ атакует Украину дронами, в Харькове серия взрывов: где еще угроза ударов

Российские оккупанты сегодня, 4 декабря, вечером запустили по Украине ударные дроны. В частности, взрывы прогремели в Харькове.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ в Telegram , мэра Харькова Игоря Терехова в Telegram и главу Харьковской ОВА Олега Синегубова в Telegram .

Атака дронов

Около 21:00 Воздушные силы предупредили, что группа российских ударных дронов была зафиксирована в Харьковской области. Она летела в сторону Чугуева.

Фото: карта воздушных тревог (скриншот)

Позже дроны РФ приблизились к Харькову - они пролетали над севером города

Также беспилотники врага заметили в Сумской области. Они направляются в сторону Полтавской области.

Взрывы в Харькове

Терехов в 21:13 написал о том, что, по предварительной информации, оккупанты ударили дроном по Основянскому району. Позже в городе прогремело еще два взрыва.

В свою очередь глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов уточнил, что по состоянию на 21:20 информация о пострадавших не поступала.