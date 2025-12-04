РФ атакувала Україну двома "Іскандерами" та майже 140 дронами: скільки вдалося збити

У ніч на 4 грудня Росія вкотре атакувала Україну, застосувавши дві ракети "Іскандер-М" та 138 дронів. Силам ППО вдалося збити більшість безпілотників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Повітряних сил ЗСУ.

За даними військових, з 18:00 3 грудня до ранку 4 грудня противник атакував двома балістичними ракетами "Іскандер-М" із Ростовської області РФ та окупованого Криму, а також 138-ма ударними дронами типу Shahed, "Гербера" і безпілотниками інших типів із напрямків: Орел, Курськ, Міллєрово, Приморсько-Ахтарськ, Брянськ та Крим. Близько 85 із них - "Шахеди".

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 09:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 114 ворожих безпілотників типу Shahed, "Гербера" і дрони інших типів на півночі, півдні та сході країни.

Зафіксовано влучання балістичних ракет та 24 ударних дронів на 14 локаціях.