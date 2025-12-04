ua en ru
Чт, 04 грудня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Андрій Єрмак Мирний план США Графіки відключення світла Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Війна в Україні

РФ атакувала Україну двома "Іскандерами" та майже 140 дронами: скільки вдалося збити

Четвер 04 грудня 2025 09:41
UA EN RU
РФ атакувала Україну двома "Іскандерами" та майже 140 дронами: скільки вдалося збити Ілюстративне фото: сили ППО збили 114 дронів (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Тетяна Степанова

У ніч на 4 грудня Росія вкотре атакувала Україну, застосувавши дві ракети "Іскандер-М" та 138 дронів. Силам ППО вдалося збити більшість безпілотників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Повітряних сил ЗСУ.

За даними військових, з 18:00 3 грудня до ранку 4 грудня противник атакував двома балістичними ракетами "Іскандер-М" із Ростовської області РФ та окупованого Криму, а також 138-ма ударними дронами типу Shahed, "Гербера" і безпілотниками інших типів із напрямків: Орел, Курськ, Міллєрово, Приморсько-Ахтарськ, Брянськ та Крим. Близько 85 із них - "Шахеди".

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 09:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 114 ворожих безпілотників типу Shahed, "Гербера" і дрони інших типів на півночі, півдні та сході країни.

Зафіксовано влучання балістичних ракет та 24 ударних дронів на 14 локаціях.

Обстріли України

Нагадаємо, в ніч на 4 грудня росіяни атакували Одесу ударними дронами. Внаслідок обстрілу пошкоджено адмінбудівлю, висотки та є постраждалі.

Ввечері 3 грудня російські окупанти вдарили авіаційними бомбами по Слов'янську. Наразі відомо про вісьмох постраждалих, серед них дві дитини.

Також окупанти вдарили балістичною ракетою "Іскандер-М" по Кривому Рогу. Внаслідок атаки пошкоджено багатоповерхівки, а серед поранених є 3-річна дитина.

У ніч на 3 грудня Росія атакувала Україну, застосувавши 111 дронів. Силам ППО вдалося збити більшість безпілотників.

Зокрема, російські безпілотники атакували Дніпропетровську область. Внаслідок ударів загинули двоє людей, ще троє поранених були госпіталізовані.

Читайте РБК-Україна в Google News
ППО Повітряні сили України Війна в Україні Атака дронів
Новини
Трамп сказав, коли був найкращий момент для мирної угоди між Україною та РФ
Трамп сказав, коли був найкращий момент для мирної угоди між Україною та РФ
Аналітика
"Бебі-буму після війни не буде": інтерв'ю Лібанової про міграцію, кризу кадрів і настрої українців
Катерина Гончарова, Тетяна Пархомчук "Бебі-буму після війни не буде": інтерв'ю Лібанової про міграцію, кризу кадрів і настрої українців