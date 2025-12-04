РФ атакувала Україну двома "Іскандерами" та майже 140 дронами: скільки вдалося збити
У ніч на 4 грудня Росія вкотре атакувала Україну, застосувавши дві ракети "Іскандер-М" та 138 дронів. Силам ППО вдалося збити більшість безпілотників.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Повітряних сил ЗСУ.
За даними військових, з 18:00 3 грудня до ранку 4 грудня противник атакував двома балістичними ракетами "Іскандер-М" із Ростовської області РФ та окупованого Криму, а також 138-ма ударними дронами типу Shahed, "Гербера" і безпілотниками інших типів із напрямків: Орел, Курськ, Міллєрово, Приморсько-Ахтарськ, Брянськ та Крим. Близько 85 із них - "Шахеди".
Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.
За попередніми даними, станом на 09:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 114 ворожих безпілотників типу Shahed, "Гербера" і дрони інших типів на півночі, півдні та сході країни.
Зафіксовано влучання балістичних ракет та 24 ударних дронів на 14 локаціях.
Обстріли України
Нагадаємо, в ніч на 4 грудня росіяни атакували Одесу ударними дронами. Внаслідок обстрілу пошкоджено адмінбудівлю, висотки та є постраждалі.
Ввечері 3 грудня російські окупанти вдарили авіаційними бомбами по Слов'янську. Наразі відомо про вісьмох постраждалих, серед них дві дитини.
Також окупанти вдарили балістичною ракетою "Іскандер-М" по Кривому Рогу. Внаслідок атаки пошкоджено багатоповерхівки, а серед поранених є 3-річна дитина.
У ніч на 3 грудня Росія атакувала Україну, застосувавши 111 дронів. Силам ППО вдалося збити більшість безпілотників.
Зокрема, російські безпілотники атакували Дніпропетровську область. Внаслідок ударів загинули двоє людей, ще троє поранених були госпіталізовані.