РФ атакует юг Украины, чтобы перекрыть путь нероссийской нефти в ЕС, - "Нафтогаз"

Российские оккупанты два дня подряд наносят удары по нефтетранспортной инфраструктуре Украины на юге. Враг хочет сорвать поставки нероссийской нефти в Европу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу правления НАК "Нафтогаз Украины" Сергея Корецкого в Facebook .

По его словам, для ударов по нефтяным объектам россияне используют дроны. Были зафиксированы повреждения и разрушения на одной из перекачивающих станций. В результате атак никто не погиб.

Корецкий обратил внимание, что это уже далеко не первая атака россиян на разные участки инфраструктуры "Нафтогаза".

"С какой целью россияне целенаправленно били дронами и разрушали перекачивающую станцию ​​нефтепровода "Дружба" в г. Броды? Рано или поздно мы узнаем правду. А вот причина сознательных атак на перекачивающие станции на юге Украины очевидна - сделать невозможным альтернативные поставки нероссийской нефти в Европу", - написал он.

Спасатели уже проводят ликвидацию последствий обстрела.

Всего с начала года российские оккупанты уже более 30 раз атаковали объекты инфраструктуры "Нафтогаза".