РФ атакует юг Украины, чтобы перекрыть путь нероссийской нефти в ЕС, - "Нафтогаз"
Российские оккупанты два дня подряд наносят удары по нефтетранспортной инфраструктуре Украины на юге. Враг хочет сорвать поставки нероссийской нефти в Европу.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу правления НАК "Нафтогаз Украины" Сергея Корецкого в Facebook.
По его словам, для ударов по нефтяным объектам россияне используют дроны. Были зафиксированы повреждения и разрушения на одной из перекачивающих станций. В результате атак никто не погиб.
Корецкий обратил внимание, что это уже далеко не первая атака россиян на разные участки инфраструктуры "Нафтогаза".
"С какой целью россияне целенаправленно били дронами и разрушали перекачивающую станцию нефтепровода "Дружба" в г. Броды? Рано или поздно мы узнаем правду. А вот причина сознательных атак на перекачивающие станции на юге Украины очевидна - сделать невозможным альтернативные поставки нероссийской нефти в Европу", - написал он.
Спасатели уже проводят ликвидацию последствий обстрела.
Всего с начала года российские оккупанты уже более 30 раз атаковали объекты инфраструктуры "Нафтогаза".
Удар по "Дружбе"
Напомним, в конце января российские оккупанты ударили по нефтепроводу "Дружба", из-за чего поставки российской нефти в Венгрию и Словакию прекратились.
Как отметил министр энергетики Денис Шмыгаль, после атаки большая часть внутреннего оборудования нефтепровода была повреждена в результате пожара.
При этом президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что на восстановление работы "Дружбы" может уйти месяц-полтора.
После атаки на нефтепровод Будапешт и Братислава начали ставить Украине ультиматумы. В частности, власти Венгрии заблокировали предоставление Украине кредита от ЕС в размере 90 млрд евро.