UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика
Біла економіка

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні

У РФ атаковано стратегічний для війни завод, а Москву накрили рої дронів

02:10 03.06.2026 Ср
2 хв
Масований наліт дронів на Росію послідував після комбінованої атаки ворога на Україну минулої ночі
aimg Юлія Маловічко
Фото: працівник російської МНС (Getty Images)

Невідомі безпілотники атакували одне з найбільших підприємств оборонно-промислового комплексу РФ, завод "Прогрес" у Мічурінську. Також десятки дронів зафіксовано в Москві.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на OSINT-канали і мера Москви Сергія Собяніна в Telegram.

Читайте також: На Москву масовано летять дрони, вночі під ударом опинився і Крим (відео)

Обстріл заводу "Прогрес"

Так, у Мічурінську повідомляють про прильоти по заводу "Прогрес" - одному з найбільших промислових підприємств Тамбовської області.

Завод виробляє обладнання для систем управління авіаційної та ракетної техніки, а також випускає продукцію цивільного призначення, включно з електротехнічним обладнанням і виробами для нафтогазової галузі.

На кадрах прильотів по "Прогресу", знятих очевидцями, чути звуки польоту дронів, потім вибухи, після чого розгорається пожежа.

Атака дронів на Москву

Крім навали дронів на завод "Прогрес" також відомо про групи безпілотників, з якими цієї ночі бореться Москва.

Мер міста Сергій Собянін уже кілька разів писав про відбиття десятків БпЛА, що летіли в російську столицю.

"ППО Міноборони знищили вісім БпЛА, що летіли на Москву.
Фахівці екстрених служб працюють на місці падіння уламків", - написав він близько першої години ночі, після чого послідувало ще кілька подібних повідомлень.

Зазначимо, нещодавно Москву також атакували групи дронів. Також того дня було голосно і в окупованому Криму.

Також повідомлялося, як 4 травня невідомий дрон врізався в багатоповерхівку на вулиці Мосфільмовській у Москві.

Ще ми писали про прильоти в Росії по заводу "Прогрес", який виробляє компоненти для "Шахедів", а також ракет "Іскандер-М" і "Калібр".

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Російська ФедераціяАтака дронів