В РФ атакован стратегический для войны завод, а Москву накрыли рои дронов

Неизвестные беспилотники атаковали одно из крупнейших предприятий оборонно-промышленного комплекса РФ, завод "Прогресс" в Мичуринске. Также десятки дронов зафиксированы в Москве.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на OSINT-каналы и мэра Москвы Сергея Собянина в Telegram.
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Так, в Мичуринске сообщают о прилетах по заводу "Прогресс" - одному из крупнейших промышленных предприятий Тамбовской области.
Завод производит оборудование для систем управления авиационной и ракетной техники, а также выпускает продукцию гражданского назначения, включая электротехническое оборудование и изделия для нефтегазовой отрасли.
На кадрах прилетов по "Прогрессу", снятых очевидцами, слышны звуки полета дронов, затем взрывы, после чего разгорается пожар.
Кроме нашествия дронов на завод "Прогресс" также известно о группах беспилотников, с которыми в эту ночь борется Москва.
Мэр города Сергей Собянин уже несколько раз писал об отражении десятков БпЛА, летевших в российскую столицу.
"ПВО Минобороны уничтожили восемь БпЛА, летевших на Москву.
Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков", - написал он около часа ночи, после чего последовало еще несколько подобных сообщений.
Отметим, недавно Москву также атаковали группы дронов. Также в тот день было громко и в оккупированном Крыму.
Также сообщалось, как 4 мая неизвестный дрон врезался в многоэтажку на улице Мосфильмовской в Москве.
Еще мы писали о прилетах в России по заводу "Прогресс", который производит компоненты для "Шахедов", а также ракет "Искандер-М" и "Калибр".