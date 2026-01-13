РФ активізувала наступ на Харківщині: Сили оборони відбивають атаки

Бої в районі Вовчанська

Раніше в ЗСУ повідомляли, що ситуація у Вовчанську на Харківщині залишається контрольованою, однак противник намагається обійти місто та розширити зону свого впливу. Основну загрозу нині становлять не прямі штурми, а постійні спроби ворога обійти Вовчанськ і створити плацдарм для подальшого наступу.

Українські підрозділи тримають обстановку під контролем і оперативно реагують на будь-які спроби просування російських військ у цьому районі. Водночас у самому місті окупанти намагаються просунутися в південно-західній частині, де тривають запеклі бої.

Як повідомив начальник Управління комунікації угруповання об’єднаних сил Віктор Трегубов, плани російських військ на січень уже зрозумілі. Зокрема, ворог прагне обійти Вовчанськ, ліквідувати український плацдарм на схід від Куп’янська, просунутися до Лимана та здійснити там інфільтраційні дії.

