РФ активизировала наступление на Харьковщине: Силы обороны отражают атаки

Иллюстративное фото: РФ активизировала наступление на Харьковщине (GettyImages)
Автор: Наталья Кава

Российская армия активизировала штурмовые атаки на Южно-Слобожанском направлении. Там принимаются меры для недопущения ухудшения тактического положения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Группировку объединенных сил.

За минувшие сутки в зоне ответственности УОС было зафиксировано 28 боевых столкновений.

В частности, Силы обороны Украины остановили атаки противника в районах Прилепки и в направлении Графского.

В то же время российские войска активизировали наступательные действия в сторону населенных пунктов Терновая и Дегтярное.

По штурмовым группам оккупантов украинские подразделения наносят огневое поражение. Командование отмечает, что принимаются все необходимые меры для недопущения ухудшения тактического положения.

 

Бои в районе Волчанска

Ранее в ВСУ сообщали, что ситуация в Волчанске на Харьковщине остается контролируемой, однако противник пытается обойти город и расширить зону своего влияния. Основную угрозу сейчас составляют не прямые штурмы, а постоянные попытки врага обойти Волчанск и создать плацдарм для дальнейшего наступления.

Украинские подразделения держат обстановку под контролем и оперативно реагируют на любые попытки продвижения российских войск в этом районе. В то же время в самом городе оккупанты пытаются продвинуться в юго-западной части, где продолжаются ожесточенные бои.

Как сообщил начальник Управления коммуникации группировки объединенных сил Виктор Трегубов, планы российских войск на январь уже понятны. В частности, враг стремится обойти Волчанск, ликвидировать украинский плацдарм к востоку от Купянска, продвинуться к Лиману и осуществить там инфильтрационные действия.

О планах Путина и сценариях войны в этом году - в материале РБК-Украина.

