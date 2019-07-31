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Результаты выборов: ЦИК признал избранными еще полсотни депутатов


По состоянию на 31 июля ЦИК признал избранными 134 нардепа

Центральная избирательная комиссия, согласно результатам выборов в Верховную раду, признала избранными еще 50 народных депутатов. Об этом сообщает пресс-служба ЦИК в своем Facebook.

Так, в ходе сегодняшнего заседания на основании оригиналов протоколов окружных избирательных комиссий об итогах голосования комиссия установила результаты внеочередных выборов народных депутатов Украины 21 июля 2019 года в 50 ОИО.

Избранными народными депутатами Украины признано следующих лиц:

  1. Анатолия Драбовского в ОИО № 12
  2. Николая Кучера в ОИО № 17
  3. Вячеслава Рублева в ОИО № 20
  4. Дмитрия Кисилевского в ОИО № 24
  5. Максима Бужанского в ОИО № 25
  6. Сергея Демченко в ОИО № 29
  7. Дмитрия Шпенова в ОИО № 37
  8. Владислава Бородина в ОИО № 38
  9. Сергея Северина в ОИО № 39
  10. Евгения Шевченко в ОИО № 76
  11. Александра Пономарева в ОИО № 78
  12. Марину Никитину в ОИО № 82
  13. Андрея Иванчука в ОИО № 88
  14. Николая Бабенко в ОИО № 90
  15. Юрия Кузбита в ОИО № 101
  16. Ярослава Дубневича в ОИО № 120
  17. Павла Бакунца в ОИО № 122
  18. Тараса Батенко в ОИО № 123
  19. Александра Гайду в ОИО № 128
  20. Игоря Копытина в ОИО № 129
  21. Игоря Негулевского в ОИО № 130
  22. Артема Черноморова в ОИО № 131
  23. Алексея Леонова в ОИО № 135
  24. Александра Горенюк в ОИО № 136
  25. Игоря Васильковского в ОИО № 139
  26. Сергея Колебошин в ОИО № 140
  27. Александра Ткаченко в ОИО № 141
  28. Антона Киссе в ОИО № 142
  29. Олега Кулинича в ОИО № 147
  30. Романа Иванисов в ОИО № 153
  31. Александра Аликсийчука в ОИО № 154
  32. Татьяну Рябуху в ОИО № 157
  33. Андрея Богданца в ОИО № 163
  34. Андрея Одарченко в ОИО № 170
  35. Юрия Здебского в ОИО № 172
  36. Алексея Кучера в ОИО № 179
  37. Алексея Красова в ОИО № 180
  38. Павла Павлиша в ОИО № 182
  39. Викторию Вагнер в ОИО № 183
  40. Владимира Иванова в ОИО № 185
  41. Александра Ковалева в ОИО № 186
  42. Елену Копанчук в ОИО № 189
  43. Алексея Жмеренецкого в ОИО № 190
  44. Виктора Бондаря в ОИО № 191
  45. Александра Герегу в ОИО № 192
  46. Андрея Стрихарского в ОИО № 196
  47. Александра Скичко в ОИО № 197
  48. Антона Полякова в ОИО № 206
  49. Валерия Давыденко в ОИО № 208
  50. Анну Пуртову в ОИО № 221

"Таким образом, по состоянию на 31 июля Центральная избирательная комиссия признала избранными 134 народных депутатов Украины", - сообщили в Центризбиркоме.

Напомним, во вторник Центральная избирательная комиссия, согласно результатам выборов в Верховную раду, признала избранными еще 49 народных депутатов, а в понедельник комиссия признала избранными первых 35 народных депутатов.

Как писало РБК-Украина, ЦИК во вторник, 30 июля, приняла оригинальные протоколы с результатами голосования на внеочередных выборах в Верховную раду со 199 окружных избирательных комиссий.

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