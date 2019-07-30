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Результаты выборов: ЦИК признал избранными еще почти 50 депутатов

Новости » Выборы 2019    30.07.2019 - 19:07
Результаты выборов: ЦИК признал избранными еще почти 50 депутатов
Фото: парламент (Виталий Носач/РБК-Украина)

По состоянию на 30 июля ЦИК признал избранными 84 нардепов

Центральная избирательная комиссия, согласно результатам выборов в Верховную раду, признала избранными еще 49 народных депутатов. Об этом сообщает пресс-служба ЦИК в своем Facebook.

Результаты выборов: ЦИК признал избранными еще почти 50 депутатов

В частности, во время сегодняшнего заседания на основании оригиналов протоколов окружных избирательных комиссий об итогах голосования комиссия установила результаты внеочередных выборов народных депутатов Украины 21 июля 2019 года в 49 ОВО.

Избранными народными депутатами Украины признано следующих лиц:

  1. Максима Пашковского в ОВО № 11
  2. Петра Юрчишина в ОВО № 13
  3. Геннадия Вацака в ОВО № 16
  4. Юрия Мисягина в ОВО № 28
  5. Елену Криворучкину в ОВО № 32
  6. Александра Трухина в ОВО № 40
  7. Федора Христенко в ОВО № 46
  8. Александра Ковалева в ОВО № 51
  9. Роберта Горвата в ОВО № 68
  10. Павла Мельника в ОВО № 81,
  11. Оксану Савчук в ОВО № 83,
  12. Зиновия Андреевича в ОВО № 87
  13. Владимира Тимофийчука в ОВО № 89
  14. Николая Глушко в ОВО № 97
  15. Александра Дануцу в ОВО № 99
  16. Олеся Довгого в ОВО № 102
  17. Олега Воронько в ОВО № 103
  18. Александра Лукашева в ОВО № 113
  19. Наталью Пипу в ОВО № 115
  20. Николая Княжицкого в ОВО № 116
  21. Ярослава Рущишина в ОВО № 117
  22. Андрея Кита в ОВО № 126
  23. Максима Дырдина в ОВО № 132
  24. Артема Дмитрука в ОВО № 133
  25. Олега Колева в ОВО № 134
  26. Андрея Бобляха в ОВО № 145
  27. Анастасию Ляшенко в ОВО № 148
  28. Александра Ковальчука в ОВО № 152
  29. Виктора Мьялика в ОВО № 155
  30. Сергея Литвиненко в ОВО № 156
  31. Игоря Васильева в ОВО № 158
  32. Игоря Молотка в ОВО № 160
  33. Максима Гузенко в ОВО № 161
  34. Николая Задорожного в ОВО № 162
  35. Ивана Чайковского в ОВО № 165
  36. Николая Люшняка в ОВО № 166
  37. Александра Куницкого в ОВО № 169
  38. Александра Фельдмана в ОВО № 174
  39. Дмитрия Любота в ОВО № 177
  40. Александра Литвинова в ОВО № 178
  41. Игоря Колихаева в ОВО № 184
  42. Любовь Шпак в ОВО № 194
  43. Сергея Нагорняка в ОВО № 199
  44. Олега Семинского в ОВО № 205
  45. Александра Юрченко в ОВО № 211
  46. Лесю Забуранную в ОВО № 216
  47. Дмитрия Гурина в ОВО № 218
  48. Николая Тищенко в ОВО № 219
  49. Анну Бондарь в ОВО № 220

"Таким образом, по состоянию на 30 июля Центральная избирательная комиссия признала избранными 84 народных депутатов Украины", - сообщили в ЦИК.

Напомним, в понедельник Центральная избирательная комиссия, согласно результатам выборов в Верховную раду, признала избранными первых 35 народных депутатов.

Как писало РБК-Украина ранее, представитель президента в Кабинете министров Андрей Герус заявил о создании партией "Слуга народа" коалиции в новом созыве Верховной рады. Герус подчеркивал, что новая Верховная рада заработает в период с 24 августа по 6 сентября.

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