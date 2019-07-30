Результаты выборов: ЦИК признал избранными еще почти 50 депутатов
Фото: парламент (Виталий Носач/РБК-Украина)
По состоянию на 30 июля ЦИК признал избранными 84 нардепов
Центральная избирательная комиссия, согласно результатам выборов в Верховную раду, признала избранными еще 49 народных депутатов. Об этом сообщает пресс-служба ЦИК в своем Facebook.
В частности, во время сегодняшнего заседания на основании оригиналов протоколов окружных избирательных комиссий об итогах голосования комиссия установила результаты внеочередных выборов народных депутатов Украины 21 июля 2019 года в 49 ОВО.
Избранными народными депутатами Украины признано следующих лиц:
- Максима Пашковского в ОВО № 11
- Петра Юрчишина в ОВО № 13
- Геннадия Вацака в ОВО № 16
- Юрия Мисягина в ОВО № 28
- Елену Криворучкину в ОВО № 32
- Александра Трухина в ОВО № 40
- Федора Христенко в ОВО № 46
- Александра Ковалева в ОВО № 51
- Роберта Горвата в ОВО № 68
- Павла Мельника в ОВО № 81,
- Оксану Савчук в ОВО № 83,
- Зиновия Андреевича в ОВО № 87
- Владимира Тимофийчука в ОВО № 89
- Николая Глушко в ОВО № 97
- Александра Дануцу в ОВО № 99
- Олеся Довгого в ОВО № 102
- Олега Воронько в ОВО № 103
- Александра Лукашева в ОВО № 113
- Наталью Пипу в ОВО № 115
- Николая Княжицкого в ОВО № 116
- Ярослава Рущишина в ОВО № 117
- Андрея Кита в ОВО № 126
- Максима Дырдина в ОВО № 132
- Артема Дмитрука в ОВО № 133
- Олега Колева в ОВО № 134
- Андрея Бобляха в ОВО № 145
- Анастасию Ляшенко в ОВО № 148
- Александра Ковальчука в ОВО № 152
- Виктора Мьялика в ОВО № 155
- Сергея Литвиненко в ОВО № 156
- Игоря Васильева в ОВО № 158
- Игоря Молотка в ОВО № 160
- Максима Гузенко в ОВО № 161
- Николая Задорожного в ОВО № 162
- Ивана Чайковского в ОВО № 165
- Николая Люшняка в ОВО № 166
- Александра Куницкого в ОВО № 169
- Александра Фельдмана в ОВО № 174
- Дмитрия Любота в ОВО № 177
- Александра Литвинова в ОВО № 178
- Игоря Колихаева в ОВО № 184
- Любовь Шпак в ОВО № 194
- Сергея Нагорняка в ОВО № 199
- Олега Семинского в ОВО № 205
- Александра Юрченко в ОВО № 211
- Лесю Забуранную в ОВО № 216
- Дмитрия Гурина в ОВО № 218
- Николая Тищенко в ОВО № 219
- Анну Бондарь в ОВО № 220
"Таким образом, по состоянию на 30 июля Центральная избирательная комиссия признала избранными 84 народных депутатов Украины", - сообщили в ЦИК.
Напомним, в понедельник Центральная избирательная комиссия, согласно результатам выборов в Верховную раду, признала избранными первых 35 народных депутатов.
Как писало РБК-Украина ранее, представитель президента в Кабинете министров Андрей Герус заявил о создании партией "Слуга народа" коалиции в новом созыве Верховной рады. Герус подчеркивал, что новая Верховная рада заработает в период с 24 августа по 6 сентября.