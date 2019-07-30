Результаты выборов: ЦИК признал избранными еще почти 50 депутатов

Фото: парламент (Виталий Носач/РБК-Украина)

По состоянию на 30 июля ЦИК признал избранными 84 нардепов

Центральная избирательная комиссия, согласно результатам выборов в Верховную раду, признала избранными еще 49 народных депутатов. Об этом сообщает пресс-служба ЦИК в своем Facebook.

В частности, во время сегодняшнего заседания на основании оригиналов протоколов окружных избирательных комиссий об итогах голосования комиссия установила результаты внеочередных выборов народных депутатов Украины 21 июля 2019 года в 49 ОВО.

Избранными народными депутатами Украины признано следующих лиц:

Максима Пашковского в ОВО № 11 Петра Юрчишина в ОВО № 13 Геннадия Вацака в ОВО № 16 Юрия Мисягина в ОВО № 28 Елену Криворучкину в ОВО № 32 Александра Трухина в ОВО № 40 Федора Христенко в ОВО № 46 Александра Ковалева в ОВО № 51 Роберта Горвата в ОВО № 68 Павла Мельника в ОВО № 81, Оксану Савчук в ОВО № 83, Зиновия Андреевича в ОВО № 87 Владимира Тимофийчука в ОВО № 89 Николая Глушко в ОВО № 97 Александра Дануцу в ОВО № 99 Олеся Довгого в ОВО № 102 Олега Воронько в ОВО № 103 Александра Лукашева в ОВО № 113 Наталью Пипу в ОВО № 115 Николая Княжицкого в ОВО № 116 Ярослава Рущишина в ОВО № 117 Андрея Кита в ОВО № 126 Максима Дырдина в ОВО № 132 Артема Дмитрука в ОВО № 133 Олега Колева в ОВО № 134 Андрея Бобляха в ОВО № 145 Анастасию Ляшенко в ОВО № 148 Александра Ковальчука в ОВО № 152 Виктора Мьялика в ОВО № 155 Сергея Литвиненко в ОВО № 156 Игоря Васильева в ОВО № 158 Игоря Молотка в ОВО № 160 Максима Гузенко в ОВО № 161 Николая Задорожного в ОВО № 162 Ивана Чайковского в ОВО № 165 Николая Люшняка в ОВО № 166 Александра Куницкого в ОВО № 169 Александра Фельдмана в ОВО № 174 Дмитрия Любота в ОВО № 177 Александра Литвинова в ОВО № 178 Игоря Колихаева в ОВО № 184 Любовь Шпак в ОВО № 194 Сергея Нагорняка в ОВО № 199 Олега Семинского в ОВО № 205 Александра Юрченко в ОВО № 211 Лесю Забуранную в ОВО № 216 Дмитрия Гурина в ОВО № 218 Николая Тищенко в ОВО № 219 Анну Бондарь в ОВО № 220

"Таким образом, по состоянию на 30 июля Центральная избирательная комиссия признала избранными 84 народных депутатов Украины", - сообщили в ЦИК.

Напомним, в понедельник Центральная избирательная комиссия, согласно результатам выборов в Верховную раду, признала избранными первых 35 народных депутатов.

Как писало РБК-Украина ранее, представитель президента в Кабинете министров Андрей Герус заявил о создании партией "Слуга народа" коалиции в новом созыве Верховной рады. Герус подчеркивал, что новая Верховная рада заработает в период с 24 августа по 6 сентября.