Результати виборів: ЦВК визнала обраними ще півсотні депутатів

Центральна виборча комісія, згідно з результатами виборів до Верховної ради, визнала обраними ще 50 народних депутатів. Про це повідомляє прес-служба ЦВК у своєму Facebook.

Так, у ході сьогоднішнього засідання на підставі оригіналів протоколів окружних виборчих комісій про підсумки голосування комісія встановила результати позачергових виборів народних депутатів України від 21 липня 2019 року в 50 ОВО.

Обраними народними депутатами України визнано наступних осіб:

Анатолія Драбовського в ОВО № 12 Миколу Кучера в ОВО № 17 В'ячеслава Рубльова в ОВО № 20 Дмитра Кисилевського в ОВО № 24 Максима Бужанського в ОВО № 25 Сергія Демченка в ОВО № 29 Дмитра Шпенова в ОВО № 37 Владислава Бородіна в ОВО № 38 Сергія Северина в ОВО № 39 Євгена Шевченка в ОВО № 76 Олександра Пономарьова в ОВО № 78 Марину Нікітіну в ОВО № 82 Андрія Іванчука в ОВО № 88 Миколу Бабенка в ОВО № 90 Юрія Кузбита в ОВО № 101 Ярослава Дубневича в ОВО № 120 Павла Бакунця в ОВО № 122 Тараса Батенка в ОВО № 123 Олександра Гайду в ОВО № 128 Ігоря Копитіна в ОВО № 129 Ігоря Негулевського в ОВО № 130 Артема Чорноморова в ОВО № 131 Олексія Леонова в ОВО № 135 Олександра Горенюка в ОВО № 136 Ігоря Васильковського в ОВО № 139 Сергія Колебошина в ОВО № 140 Олександра Ткаченка в ОВО № 141 Антона Кіссе в ОВО № 142 Олега Кулініча в ОВО № 147 Романа Іванісова в ОВО № 153 Олександра Аліксійчука в ОВО № 154 Тетяну Рябуху в ОВО № 157 Андрія Богданця в ОВО № 163 Андрія Одарченка в ОВО № 170 Юрія Здебського в ОВО № 172 Олексія Кучера в ОВО № 179 Олексія Красова в ОВО № 180 Павла Павліша в ОВО № 182 Вікторію Вагнєр в ОВО № 183 Володимира Іванова в ОВО № 185 Олександра Ковальова в ОВО № 186 Олену Копанчук в ОВО № 189 Олексія Жмеренецького в ОВО № 190 Віктора Бондаря в ОВО № 191 Олександра Герегу в ОВО № 192 Андрія Стріхарського в ОВО № 196 Олександра Скічка в ОВО № 197 Антона Полякова в ОВО № 206 Валерія Давиденка в ОВО № 208 Анну Пуртову в ОВО № 221

"Таким чином, станом на 31 липня Центральна виборча комісія визнала обраними 134 народних депутатів України", - поінформували у Центрвиборчкомі.

Нагадаємо, у вівторок Центральна виборча комісія, згідно з результатами виборів до Верховної ради, визнала обраними ще 49 народних депутатів, а в понеділок комісія визнала обраними перших 35 народних депутатів.

Як писало РБК-Україна, ЦВК у вівторок, 30 липня, прийняла оригінальні протоколи з результатами голосування на позачергових виборах до Верховної ради зі 199 окружних виборчих комісій.