Результати виборів: ЦВК визнала обраними ще півсотні депутатів

Центральна виборча комісія, згідно з результатами виборів до Верховної ради, визнала обраними ще 50 народних депутатів. Про це повідомляє прес-служба ЦВК у своєму Facebook.
Так, у ході сьогоднішнього засідання на підставі оригіналів протоколів окружних виборчих комісій про підсумки голосування комісія встановила результати позачергових виборів народних депутатів України від 21 липня 2019 року в 50 ОВО.
Обраними народними депутатами України визнано наступних осіб:
- Анатолія Драбовського в ОВО № 12
- Миколу Кучера в ОВО № 17
- В'ячеслава Рубльова в ОВО № 20
- Дмитра Кисилевського в ОВО № 24
- Максима Бужанського в ОВО № 25
- Сергія Демченка в ОВО № 29
- Дмитра Шпенова в ОВО № 37
- Владислава Бородіна в ОВО № 38
- Сергія Северина в ОВО № 39
- Євгена Шевченка в ОВО № 76
- Олександра Пономарьова в ОВО № 78
- Марину Нікітіну в ОВО № 82
- Андрія Іванчука в ОВО № 88
- Миколу Бабенка в ОВО № 90
- Юрія Кузбита в ОВО № 101
- Ярослава Дубневича в ОВО № 120
- Павла Бакунця в ОВО № 122
- Тараса Батенка в ОВО № 123
- Олександра Гайду в ОВО № 128
- Ігоря Копитіна в ОВО № 129
- Ігоря Негулевського в ОВО № 130
- Артема Чорноморова в ОВО № 131
- Олексія Леонова в ОВО № 135
- Олександра Горенюка в ОВО № 136
- Ігоря Васильковського в ОВО № 139
- Сергія Колебошина в ОВО № 140
- Олександра Ткаченка в ОВО № 141
- Антона Кіссе в ОВО № 142
- Олега Кулініча в ОВО № 147
- Романа Іванісова в ОВО № 153
- Олександра Аліксійчука в ОВО № 154
- Тетяну Рябуху в ОВО № 157
- Андрія Богданця в ОВО № 163
- Андрія Одарченка в ОВО № 170
- Юрія Здебського в ОВО № 172
- Олексія Кучера в ОВО № 179
- Олексія Красова в ОВО № 180
- Павла Павліша в ОВО № 182
- Вікторію Вагнєр в ОВО № 183
- Володимира Іванова в ОВО № 185
- Олександра Ковальова в ОВО № 186
- Олену Копанчук в ОВО № 189
- Олексія Жмеренецького в ОВО № 190
- Віктора Бондаря в ОВО № 191
- Олександра Герегу в ОВО № 192
- Андрія Стріхарського в ОВО № 196
- Олександра Скічка в ОВО № 197
- Антона Полякова в ОВО № 206
- Валерія Давиденка в ОВО № 208
- Анну Пуртову в ОВО № 221
"Таким чином, станом на 31 липня Центральна виборча комісія визнала обраними 134 народних депутатів України", - поінформували у Центрвиборчкомі.
Нагадаємо, у вівторок Центральна виборча комісія, згідно з результатами виборів до Верховної ради, визнала обраними ще 49 народних депутатів, а в понеділок комісія визнала обраними перших 35 народних депутатів.
Як писало РБК-Україна, ЦВК у вівторок, 30 липня, прийняла оригінальні протоколи з результатами голосування на позачергових виборах до Верховної ради зі 199 окружних виборчих комісій.