Результаты выборов: ЦИК признал избранным еще 31 нардепа

По состоянию на 3 августа Центризбирком признал избранным 191 народного депутата
Центральная избирательная комиссия (ЦИК), согласно результатов выборов в Верховную раду, признала избранным еще 31 народного депутата. Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на страницу ЦИК в Facebook.
Так, во время очередного заседания в субботу, 3 июля, на основании оригиналов протоколов окружных избирательных комиссий об итогах голосования комиссия установила результаты внеочередных парламентских выборов в 31 ОВО.
Избранными народными депутатами Украины признано следующих лиц:
"Таким образом, по состоянию на 3 августа Центральная избирательная комиссия признала избранным 191 народного депутата Украины", - говорится в сообщении.
Напомним, ранее сообщалось, что авиация Министерства внутренних дел доставила на ОИО №50 в Покровске членов Центральной избирательной комиссии, которые должны забрать документацию окружной избирательной комиссии и определить результаты голосования.
Накануне Центризбирком принял на себя полномочия окружной избирательной комиссии в Покровске для установления результатов голосования на одномандатном избирательном округе №50.