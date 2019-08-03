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Результаты выборов: ЦИК признал избранным еще 31 нардепа


По состоянию на 3 августа Центризбирком признал избранным 191 народного депутата

Центральная избирательная комиссия (ЦИК), согласно результатов выборов в Верховную раду, признала избранным еще 31 народного депутата. Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на страницу ЦИК в Facebook.

Так, во время очередного заседания в субботу, 3 июля, на основании оригиналов протоколов окружных избирательных комиссий об итогах голосования комиссия установила результаты внеочередных парламентских выборов в 31 ОВО.

Избранными народными депутатами Украины признано следующих лиц:

  1. Борзова Ирина в ОИО №14
  2. Билозир Лариса в ОИО №15
  3. Мейдич Олег в ОИО №18
  4. Ивахив Степан в ОИО №21
  5. Черный Дмитрий в ОВО №34
  6. Яковенко Евгений в ОИО №52
  7. Мороз Владимир в ОИО №59
  8. Костюк Дмитрий в ОИО №65
  9. Грищенко Тамара в ОВО №66
  10. Яцык Юлия в ОВО №79
  11. Фрис Игорь в ОИО №84
  12. Матусевич Александр в ОИО № 86
  13. Дунда Олег в ОИО № 91
  14. Колюх Валерий в ОИО № 92
  15. Скороход Анна в ОИО № 93
  16. Василевская-Смаглюк Ольга в ОИО № 96
  17. Бунин Сергей в ОИО № 98
  18. Гриб Виктория в ОИО № 105
  19. Сухов Александр в ОИО № 107
  20. Шахов Сергей в ОИО № 114
  21. Васильченко Галина в ОИО № 118
  22. Саламаха Орест в ОИО № 121
  23. Юрий Камельчук в ОИО № 124
  24. Пасечный Александр в ОИО № 127
  25. Гончаренко Алексей в ОИО № 137
  26. Чернявский Степан в ОИО № 138
  27. Урбанский Анатолий в ОИО № 143
  28. Березин Максим в ОВО № 151
  29. Васильев Игорь в ОИО № 164
  30. Арсенюк Олег в ОВО № 195
  31. Лис Елена в ОИО № 201

"Таким образом, по состоянию на 3 августа Центральная избирательная комиссия признала избранным 191 народного депутата Украины", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что авиация Министерства внутренних дел доставила на ОИО №50 в Покровске членов Центральной избирательной комиссии, которые должны забрать документацию окружной избирательной комиссии и определить результаты голосования.

Накануне Центризбирком принял на себя полномочия окружной избирательной комиссии в Покровске для установления результатов голосования на одномандатном избирательном округе №50.

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