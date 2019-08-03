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Результати виборів: ЦВК визнала обраним ще 31 нардепа


Станом на 3 серпня Центрвиборчком визнав обраним 191 народного депутата

Центральна виборча комісія (ЦВК), відповідно до результатів виборів до Верховної ради, визнала обраними ще 31 народного депутата. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку ЦВК у Facebook.

Так, під час чергового засідання у суботу, 3 липня, на підставі оригіналів протоколів окружних виборчих комісій про підсумки голосування комісія встановила результати позачергових парламентських виборів у 31 ОВО.

Обраними народними депутатами України визнано наступних осіб:

  1. Борзова Ірина в ОВО №14
  2. Білозір Лариса в ОВО №15
  3. Мейдич Олег в ОВО №18
  4. Івахів Степан в ОВО №21
  5. Чорний Дмитро в ОВО №34
  6. Яковенко Євген в ОВО №52
  7. Мороз Володимир в ОВО №59
  8. Костюк Дмитро в ОВО №65
  9. Грищенко Тамара в ОВО №66
  10. Яцик Юлія в ОВО №79
  11. Фріс Ігор в ОВО №84
  12. Матусевич Олександр в ОВО № 86
  13. Дунда Олег в ОВО № 91
  14. Колюх Валерій в ОВО № 92
  15. Скороход Анна в ОВО № 93
  16. Василевська-Смаглюк Ольга в ОВО № 96
  17. Бунін Сергій в ОВО № 98
  18. Гриб Вікторія в ОВО № 105
  19. Сухов Олександр в ОВО № 107
  20. Шахов Сергій в ОВО № 114
  21. Васильченко Галина в ОВО № 118
  22. Саламаха Орест в ОВО № 121
  23. Камельчук Юрій в ОВО № 124
  24. Пасічний Олександр в ОВО № 127
  25. Гончаренко Олексій в ОВО № 137
  26. Чернявський Степан в ОВО № 138
  27. Урбанський Анатолій в ОВО № 143
  28. Березін Максим в ОВО № 151
  29. Василів Ігор в ОВО № 164
  30. Арсенюк Олег в ОВО № 195
  31. Лис Олена в ОВО № 201

"Таким чином, станом на 3 серпня Центральна виборча комісія визнала обраними 191 народного депутата України", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що авіація Міністерства внутрішніх справ доправила на ОВО №50 в Покровську членів Центральної виборчої комісії, які повинні забрати документацію окружної виборчої комісії та визначити результати голосування.

Напередодні Центрвиборчком взяв на себе повноваження окружної виборчої комісії в Покровську для встановлення результатів голосування на одномандатному виборчому окрузі №50.

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