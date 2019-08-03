Результати виборів: ЦВК визнала обраним ще 31 нардепа

Центральна виборча комісія (ЦВК), відповідно до результатів виборів до Верховної ради, визнала обраними ще 31 народного депутата. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку ЦВК у Facebook.

Так, під час чергового засідання у суботу, 3 липня, на підставі оригіналів протоколів окружних виборчих комісій про підсумки голосування комісія встановила результати позачергових парламентських виборів у 31 ОВО.

Обраними народними депутатами України визнано наступних осіб:

Борзова Ірина в ОВО №14 Білозір Лариса в ОВО №15 Мейдич Олег в ОВО №18 Івахів Степан в ОВО №21 Чорний Дмитро в ОВО №34 Яковенко Євген в ОВО №52 Мороз Володимир в ОВО №59 Костюк Дмитро в ОВО №65 Грищенко Тамара в ОВО №66 Яцик Юлія в ОВО №79 Фріс Ігор в ОВО №84 Матусевич Олександр в ОВО № 86 Дунда Олег в ОВО № 91 Колюх Валерій в ОВО № 92 Скороход Анна в ОВО № 93 Василевська-Смаглюк Ольга в ОВО № 96 Бунін Сергій в ОВО № 98 Гриб Вікторія в ОВО № 105 Сухов Олександр в ОВО № 107 Шахов Сергій в ОВО № 114 Васильченко Галина в ОВО № 118 Саламаха Орест в ОВО № 121 Камельчук Юрій в ОВО № 124 Пасічний Олександр в ОВО № 127 Гончаренко Олексій в ОВО № 137 Чернявський Степан в ОВО № 138 Урбанський Анатолій в ОВО № 143 Березін Максим в ОВО № 151 Василів Ігор в ОВО № 164 Арсенюк Олег в ОВО № 195 Лис Олена в ОВО № 201

"Таким чином, станом на 3 серпня Центральна виборча комісія визнала обраними 191 народного депутата України", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що авіація Міністерства внутрішніх справ доправила на ОВО №50 в Покровську членів Центральної виборчої комісії, які повинні забрати документацію окружної виборчої комісії та визначити результати голосування.

Напередодні Центрвиборчком взяв на себе повноваження окружної виборчої комісії в Покровську для встановлення результатів голосування на одномандатному виборчому окрузі №50.