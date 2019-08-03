Члены ЦИК прибыли на округ в Покровске за документацией

Фото: члены ЦИК прибыли в Покровск (mvs.gov.ua)

Члены ЦИК прибыли за документацией окружной комиссии

Члены Центральной избирательной комиссии (ЦИК) прибыли на 50-й одномандатный избирательный округ в Покровске, чтобы забрать документацию окружной комиссии и определить результаты выборов в Раду. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства внутренних дел.

Как сообщается, для предупреждения провокаций или противоправных действий во время установления результатов выборов на 50-м округе, члены Центризбиркома решили с помощью авиации МВД забрать документацию из округа в Киев. Документы будет охранять спецподразделение Нацполиции.

"Ситуация для ЦИК достаточно не типичная, такое происходит впервые. Мы благодарны МВД и Нацполиции за возможность оперативно наладить передвижение членов комиссии и уполномоченных представителей секретариата Покровска. Там мы получим избирательную документацию, доставим ее в Киев и за сутки проведем подсчет голосов", - отметил заместитель председателя ЦИК Евгений Радченко.

Напомним, ранее сообщалось, что Центризбирком взял на себя полномочия окружной избирательной комиссии в Покровске для установления результатов голосования на одномандатном избирательном округе №50.

РБК-Украина писало, что полиция открыла уголовное дело из-за невыполнения членами окружной избирательной комиссии №50 в Покровске Донецкой области решение суда о пересчете голосов.