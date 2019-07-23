Результаты выборов в Раду: кто выигрывает на округах во Львове

Согласно предварительным результатам выборов в Верховную раду, во Львове и области уже определились победители в 5 мажоритарных округах из 12. Об этом свидетельствуют данные на сайте Центризбиркома.

Отметим, Львовская область одна из немногих, где среди победителей по округам есть представители других политических сил помимо кандидатов от "Слуги народа".

Победители на округах во Львовской области

115 - Наталья Пипа ("Голос")

116 - Николай Княжицкий ("Европейская солидарность")

117 - Ярослав Рущишин ("Голос")

120 - Ярослав Дубневич (самовыдвижение)

124 - Юрий Камельчук ("Слуга народа")

На 118 округе подсчет голосов продолжается, на данный момент обработано 99,28% протоколов, лидирует кандидат от "Голоса" Галина Васильченко (31,51%), на втором месте самовыдвиженец Богдан Дубневич (30,12%), на третьем - кандидат от "Слуги народа" Артем Федецкий (12,33%), на четвертом - кандидат "Самопомочи" Тарас Клефа (9,18%), на пятом - представитель "Свободы" Любомир Мельничук (6,98%), на шестом - Ульяна Дорош (4,08%) от "Гражданской позиции", на седьмом - кандидат партии "Сила и честь" Андрей Жиравецкий (2,95%), далее следуют три самовыдвиженца - Андрей Павлив (1,11%), Ирина Юськевич (0,90%) и Орест Косик (0,46%), последний - Юрий Вуй (0,32%).

На 119 округе обработано 99,19% протоколов, лидер - кандидат от "Европейской солидарности" Михаил Бондарь (15,51%), на втором месте - Орест Кавецкий от "Слуги народа" (15,39%), на третьем - Олег Шиба от "Голоса" (14,76"), на четвертом - Ростислав Слипец от "Батькивщины" (9,73%), на пятом - самовыдвиженец Сергей Ивах (9,21%), на шестом - Ирина Сех от "Свободы" (7,33%), на седьмом - самовыдвиженец Александр Тищенко (7,19%), на восьмом - Николай Ищук от Радикальной партии (6,33%). Далее два самовыдвиженца Виталий Кравчук и Тарас Мацюк с поддержкой 2,93% и 2,71% соответственно, кандидат от "Самопомочи" Андрей Дудчак (2,69%), Андрей Андрущенко от "Гражданской позиции" (2,33%), самовыдвиженец Назарий Островский (1,95%) и кандидат от "Народного руху Украины" Игорь Ковальчук (1,86%).

На 121 округе обработано 94,40% протоколов, лидирует Орест Саламах от "Слуги народа" (19,54%), на втором место Михаил Задорожний от "Европейской солидарности" (16,16%), на третьем - самовыдвиженец Роман Илык (9,69%), на четвертом Иван Пиляк от "Батькивщины" (9,47%), на пятом - Богдан Миткивский от "Гражданской позиции" (7,92%), на шестом - самовыдвиженец Тарас Демко (6,97%), на седьмом - Любовь Голубицкая от "Самопомочи" (6,10%), на восьмом - Михаил Сикора от "Народного руху Украины" (5,84%), на девятом - Михаил Алексеев от "Правого сектора" (2,21%), на десятом - самовыдвиженец Степан Кугивчак (2,19%). Далее следуют кандидаты с поддержкой менее 2%: Евгений Кулик ("Сила и честь"), самовыдвиженцы Сергей Жирный, Назар Жолобович, Иосиф Дякив, Наталия Беднарчик, Павел Милыхин, Роман Гарасимьяк, Александр Мисишин и Владимир Фидык, а также Виктор Руднев (Радикальная партия), Роман Танчук (Аграрная партия).

На 122 округе уже подсчитано 99,02% протоколов, лидирует кандидат от "Самопомочи" Павел Бакунец (14,98%), на втором месте представитель партии "Голос" Виталий Андрейко (13,70%), на третьем - самовыдвиженец Роман Демчина (10,76%), на четвертом - Андрей Дума от "Гражданской позиции" (10,59%), на пятом - кандидат от "Слуги народа" Андрей Шумский (8,82%), на шестом - Игорь Самардак от "Европейской солидарности" (8,54%), на седьмом - Николай Зинько от "Свободы" (6,69%), Евгений Рыбчинский от "Батькивщины" на восьмом месте - 4,86%, на девятом месте - Петр Шот от "Народного руху Украины" (4,46%), далее самовыдвиженцы Игорь Муравский (№,17%), Владимир Пекарь (3,07%) и Сергей Ушарук (2,59%). Далее следуют семь самовыдвиженцев (Наталия Демчишин, Михаил Ковалик, Роман Онисько, Андрей Гнатуш, Свитозар Буричко, Осерь Сеньо, Юрий Мошковский) и кандидат от Аграрной партии Богдан Герман, поддержка которых менее 2%.

На 123 округе уже обработано 99,20% протоколов, лидер - самовыдвиженец Тарас Батенко (45,17%), на втором месте - кандидат от "Голоса" Тарас Чолий (15,22%), на третьем - кандидат от "Европейской солидарности" Олег Дуда (13,52%), на четвертом - Наталия Квасецкая от "Слуги народа" (10,10%), на пятом - представитель "Свободы" Мирослава Бабинская (6,53%), на шестом - представитель партии "Сила и честь" Андрей Бас (2,11%), далее - кандидат от партии "Народный рух Украины" Сергей Дзядик, самовыдвиженцы Игорь Паук, Роман Ясинский, Александр Сорока, Андрей Ляхович и кандидат от партии "Разом сила" Роман Ольшанецкий с поддержкой менее 2%.

На 125 округе обработано 89,61% протоколов, здесь лидирует самовыдвиженец Андрей Лопушанский (22,75%), на втором месте - самовыдвиженец Юрий Доскич (18,13%), на третьем - Николай Яворский от "Слуги народа" (16,02%), на четвертом - Игорь Пихоцкий от "Народного руху Украины" (11,02%), на пятом - Степан Сюшко от "Свободы" (6,69%), на шестом - самовыдвиженец Андрей Дубас (5,9%), на седьмом - самовыдвиженец Василий Курий (4,49%), на восьмом - самовыдвиженец Юрий Миськив (3,86%), на девятом - самовыдвиженец Владимир Смолинский (2,72%), на десятом - Ярослав Качмарик от "Батькивщины" (2,45%), на одинадцатом - самовыдвиженец Ярослав Максименко (2,32%), далее следуют три самовыдвиженца Юрий Проданюк, Владимир Саврук, Роман Кутний и кандидат от партии "Удар" Марьян Антошик с поддержкой менее 2%.

На 126 округе уже обработано 97,26% протоколов, лидирует самовыдвиженец Андрей Кит (23,90%), на втором месте Андрей Гергерт от "Свободы" (19,17%), на третьем - Владимир Наконечный от "Слуги народа" (14,30%), на четвертом - Олег Канивец от "Гражданской позиции" (12,05%), на пятом - Владимир Гаврон от "Голоса" (8,34%), на шестом - самовыдвиженец Евгений Гирнык (8,31%), на седьмом - Ирина Карпинская от "Украинской партии", на восьмом - самовыдвиженец Олег Филик (3,26%), на девятом - Василий Загородний от "Народного руху Украины" (1,68%), далее следуют три самовыдвиженца: Ростислав Кушина (1,42%), Владимир Кулак (0,81%) и Олег Турко (0,58%).

Напомним, ранее РБК-Украина писало о результатах голосования на выборах в Раду по округам в Харькове и Днепре. В частности, в Днепре практически во всех округах побеждают представители "Слуги народа".