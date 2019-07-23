Результаты выборов в Раду: кто выигрывает на округах в Днепре

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Окончательные результаты выборов в Раду будут обнародованы до 5 августа

По предварительным результатам выборов в Верховную раду Украины на данный момент в Днепре и Днепропетровской области подсчитаны 100% протоколов на 14 мажоритарных округах из 17. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Центризбиркома.

Отметим, на данный момент среди победителей в Днепропетровской области один самовыдвиженец, остальные - представители "Слуги народа". В частности, на 33 округе победил актер студии "Квартал 95" Юрий Корявченков ("Юзик").

Победители на округах в Днепропетровской области

26 округ - Кирилл Нестеренко ( "Слуга народа")

27 округ - Вячеслав Медяник ("Слуга народа")

28 округ - Юрий Мисягин ( "Слуга народа")

30 округ - Анна Личман ( "Слуга народа")

31 округ - Владимир Захарченко ( "Слуга народа")

32 округ - Елена Криворучкина ("Слуга народа")

33 округ - Юрий Корявченков ("Слуга народа")

34 округ - Дмитрий Черный ("Слуга народа")

35 округ - Денис Гермас ("Слуга народа")

36 округ - Роман Каптелов ( "Слуга народа")

37 округ - Дмитрий Шпенов (самовыдвижение)

38 округ - Владислав Бородин ("Слуга народа")

39 округ - Сергей Северин ("Слуга народа")

40 округ - Александр Трухин ("Слуга народа)

На данный момент обработка протоколов в Днепропетровской области продолжается на трех округах. Так, на 24 округе обработано 82,55% протоколов, лидирует представитель "Слуги народа" Дмитрий Кисилевский (59,73%). На втором месте по округу кандидат от "Оппозиционной платформы - За життя" Олег Семенко (11,96%), на третьем - самовыдвиженец Юрий Береза (7,55%). Также на округе баллотируются кандидаты от "Европейской солидарности" Виктор Найденов (4,42%), "Оппозиционного блока" Александр Виленский (3,92%), Социалистической партии Яна Бутырина (1,29%), а также семь самовыдвиженцев. Среди самовыдвиженцев - Александр Чебанов (2,20%), Сергей Шевченко (2,13%), Олег Говоруха (2,01%), Ольга Барановская (1,93%), Сергей Исхаков (1,09%), Юлия Гершун (0,93%) и Валерий Петренко (0,78%).

На 25 округе обработано 98,79% протоколов, лидирует Маким Бужанский (28,21%) от "Слуги народа", на втором месте - самовыдвиженец Максим Курячий (19,75%), на третьем - также самовыдвиженец Загид Краснов (14,67%), на четвертом - самовыдвиженец Андрей Богдан (8,41%). Всего на округе 24 кандидата. От "Оппозиционной платформы - За життя" - Алексей Лещенко (6,43%), от "Европейской солидарности" - Юлия Сегеда (4,80%), от "Оппозиционного блока" - Артем Решетилов (2,51%), от партии "Сила и Честь" - Владислав Котов (1,57%), от "Батькивщины" - Сергей Черкасский (1,14%). Кроме того, на округе баллотируются еще 15 самовыдвиженцев: Сергей Бейко (3,16%), Руслан Вишневецкий (2,89%), Сергей Лукьяненко (1,63%), остальные самовыдвиженцы не набирают больше 1% голосов - Михаил Яценко, Станислав Попека, Олег Кучин, Александр Назаренко, Владислав Малько, Станислав Погуляй, Роман Сердюк, Яна Копейкина, Семен Юрченко, Виктор Волков, Виталий Заец, Виталий Брычка.

На 29 округе обработано 69,76% протоколов, здесь также лидирует кандидат от "Слуги народа" - Сергей Демченко (53,20%), на втором месте - кандидат от ОПЗЖ Александр Юрчак (8,69%), на третьем и четвертом - самовыдвиженцы Александр Широких (8,43%) и Максим Голосный (6,74%), на пятом - Дмитрий Кошка (4,32%) от "Европейской солидарности". На шестом месте кандидат от "Батькивщины" Владимир Гарькавый (4,17%), на седьмом - представитель партии "Сила и честь" Игорь Каминский (3,55%), на восьмом - кандидат от "Оппоблока" Сергей Мельник (2,81%), далее следуют три самовыдвиженца - Сергей Джихур (1,21%), Станислав Тягло (1,19%), Виталий Маласай (1,18%), и кандидат от "Свободы" Василий Сектименко (1,05%). Всего на округе 19 кандидатов. В частности, кандидаты от "Самопомочи" Владислав Колесников, от партии "Патриот" Эдуард Капуста, от партии "Вместе сила" Александр Максименко и самовыдвиженцы Роман Москаленко, Юрий Кисель, Виктория Припадчева и Марлен Мисиратов не набирают больше 1% голосов.

Напомним, ранее сообщалось, что по предварительным данным уже определились первые 100 мажоритарщиков-победителей на округах.