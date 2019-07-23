Результати виборів в Раду: хто виграє на округах у Львові

Згідно з попередніми результатами виборів у Верховну раду, у Львові та області вже визначилися переможці у 5 мажоритарних округах з 12. Про це свідчать дані на сайті Центрвиборчкому.

Зазначимо, Львівська область одна з небагатьох, де серед переможців по округах є представники інших політичних сил, крім кандидатів від "Слуги народу".

Переможці на округах у Львівській області

115 - Наталія Піпа ("Голос")

116 - Микола Княжицький ("Європейська солідарність")

117 - Ярослав Рущишин ("Голос")

120 - Ярослав Дубневич (самовисування)

124 - Юрій Камельчук ("Слуга народу")

На 118 окрузі підрахунок голосів триває, на даний момент оброблено 99,28% протоколів, лідирує кандидат від "Голосу" Галина Васильченко (31,51%), на другому місці самовисуванець Богдан Дубневич (30,12%), на третьому - кандидат від "Слуги народу" Артем Федецький (12,33%), на четвертому - кандидат "Самопомочі" Тарас Клефа (9,18%), на п'ятому - представник "Свободи" Любомир Мельничук (6,98%), на шостому - Уляна Дорош (4,08%) від "Громадянської позиції", на сьомому - кандидат партії "Сила і честь" Андрій Жиравецький (2,95%), далі слідують три самовисуванці - Андрій Павлів (1,11%), Ірина Юськевич (0,90%) і Орест Косик (0,46%), останній - Юрій Вуй (0,32%)

На 119 окрузі опрацьовано 99,19% протоколів, лідер - кандидат від "Європейської солідарності" Михайло Бондар (15,51%), на другому місці - Орест Кавецький від "Слуги народу" (15,39%), на третьому - Олег Шиба від "Голосу" (14,76"), на четвертому - Ростислав Сліпець від "Батьківщини" (9,73%), на п'ятому - самовисуванець Сергій Івах (9,21%), на шостому - Ірина Сех від "Свободи" (7,33%), на сьомому - самовисуванець Олександр Тищенко (7,19%), на восьмому - Микола Іщук від Радикальної партії (6,33%) Далі два самовисуванця Віталій Кравчук і Тарас Мацюк з підтримкою 2,93% і 2,71% відповідно, кандидат від "Самопомочі" Андрій Дудчак (2,69%), Андрій Андрущенко від "Громадянської позиції" (2,33%), самовисуванець Назарій Островський (1,95%) і кандидат від "Народного руху України" Ігор Ковальчук (1,86%).

На 121 окрузі опрацьовано 94,40% протоколів, лідирує Орест Саламах від "Слуги народу" (19,54%), на другому місці Михайло Задорожній від "Європейської солідарності" (16,16%), на третьому - самовисуванець Роман Ілик (9,69%), на четвертому Іван Піляк від "Батьківщини" (9,47%), на п'ятому - Богдан Миткивский від "Громадянської позиції" (7,92%), на шостому - самовисуванець Тарас Демко (6,97%), на сьомому - Любов Голубицкая від "Самопомочі" (6,10%), на восьмому - Михайло Сікора від "Народного руху України" (5,84%), на дев'ятому - Михайло Алексєєв від "Правого сектора" (2,21%), на десятому - самовисуванець Степан Кугивчак (2,19%) Далі йдуть кандидати з підтримкою менше 2%: Євген Кулик ("Сила і честь"), самовисуванці Сергій Жирний, Назар Жолобович, Йосип Дяків, Наталія Беднарчик, Павло Мілихин, Роман Гарасимьяк, Олександр Мисишин і Володимир Фідик, а також Віктор Руднєв (Радикальна партія), Роман Танчук (Аграрна партія).

На 122 окрузі вже підраховано 99,02% протоколів, лідирує кандидат від "Самопомочі" Павло Бакунець (14,98%), на другому місці представник партії "Голос" Віталій Андрейко (13,70%), на третьому - самовисуванець Роман Демчина (10,76%), на четвертому - Андрій Дума від "Громадянської позиції" (10,59%), на п'ятому - кандидат від "Слуги народу" Андрій Шумський (8,82%), на шостому - Ігор Самардак від "Європейської солідарності" (8,54%), на сьомому - Микола Зінько від "Свободи" (6,69%), Євген Рибчинський від "Батьківщини" на восьмому місці - 4,86%, на дев'ятому місці - Петро Шот від "Народного руху України" (4,46%), далі самовисуванці Ігор Муравський (№,17%), Володимир Пекар (3,07%) і Сергій Ушарук (2,59%). Далі йдуть семеро самовисуванців (Наталія Демчишин, Михайло Ковалик, Роман Онисько, Андрій Гнатуш, Світозар Буричко, Осерь Сеньо, Юрій Мошковський) і кандидат від Аграрної партії Богдан Герман, підтримка яких менше 2%.

На 123 окрузі вже опрацьовано 99,20% протоколів, лідер - самовисуванець Тарас Батенко (45,17%), на другому місці - кандидат від "Голосу" Тарас Чолій (15,22%), на третьому - кандидат від "Європейської солідарності" Олег Дуда (13,52%), на четвертому - Наталія Квасецька від "Слуги народу" (10,10%), на п'ятому - представник "Свободи" Мирослава Бабінська (6,53%), на шостому - представник партії "Сила і честь" Андрій Бас (2,11%), далі - кандидат від партії "Народний рух України" Сергій Дзядик, самовисуванці Ігор Павук, Роман Ясінський, Олександр Сорока, Андрій Ляхович і кандидат від партії "Разом сила" Роман Ольшанецький з підтримкою менше 2%

На 125 окрузі опрацьовано 89,61% протоколів, тут лідирує самовисуванець Андрій Лопушанський (22,75%), на другому місці - самовисуванець Юрій Доскіч (18,13%), на третьому - Микола Яворський від "Слуги народу" (16,02%), на четвертому - Ігор Піхоцький від "Народного руху України" (11,02%), на п'ятому - Степан Сюшко від "Свободи" (6,69%), на шостому - самовисуванець Андрій Дубас (5,9%), на сьомому - самовисуванець Василь Курій (4,49%), на восьмому - самовисуванець Юрій Миськив (3,86%), на дев'ятому - самовисуванець Володимир Смолінський (2,72%), на десятому - Ярослав Качмарик від "Батьківщини" (2,45%), на одинадцятому - самовисуванець Ярослав Максименко (2,32%), далі слідують три самовисуванці Юрій Проданюк, Володимир Саврук, Роман Кутній і кандидат від партії "Удар" Мар'ян Антошик з підтримкою менше 2%

На 126 окрузі вже опрацьовано 97,26% протоколів, лідирує самовисуванець Андрій Кіт (23,90%), на другому місці Андрій Гергерт від "Свободи" (19,17%), на третьому - Володимир Наконечний від "Слуги народу" (14,30%), на четвертому - Олег Канівець від "Громадянської позиції" (12,05%), на п'ятому - Володимир Гаврон від "Голосу" (8,34%), на шостому - самовисуванець Євген Гірник (8,31%), на сьомому - Ірина Карпінська від "Української партії", на восьмому - самовисуванець Олег Филик (3,26%), на дев'ятому - Василь Загородній від "Народного руху України" (1,68%), далі слідують три самовисуванця: Ростислав Кушина (1,42%), Володимир Кулак (0,81%) і Олег Турко (0,58%)

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало про результати голосування на виборах у Раду за округами в Харкові і Дніпрі. Зокрема, у Дніпрі практично у всіх округах перемагають представники "Слуги народу".