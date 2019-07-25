Результаты выборов в Раду: ЦИК обработал 99,9% протоколов

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) обработала 99,91% электронных протоколов на внеочередных выборах в Верховную раду. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные информационной системы ЦИК.

Так, комиссии осталось подсчитать 0,1% голосов. Как отмечается, лидирует партия "Слуга народа", за которую проголосовали 43.16% избирателей. Второе место у партии "Оппозиционная платформа За життя" (13.04%).

За партию "Батькивщина" проголосовали 8.18% избирателей, а за партию "Европейская солидарность" - 8.10%. Пятое место занимает партия "Голос", за которую проголосовали 5.82% избирателей. По состоянию на 14:01, эти партии проходят в Раду.

Добавим, что уже несколько дней Центральная избирательная комиссия не может подсчитать последний процент голосов избирателей.

Кроме того, председатель правления Гражданской сети "Опора" Ольга Айвазовская сообщила, что результаты выборов в Верховную раду могут повторно пересчитать на пяти округах. Речь идет об округах в Закарпатской, Черкасской, Луганской, Донецкой и Львовской областях.

Отметим, что 23 июля Центризбирком начал принимать бумажные протоколы окружных избирательных комиссий с мокрыми печатями о результатах выборов в Раду. Как сообщало РБК-Украина, предыдущие результаты внеочередных парламентских выборов свидетельствуют о том, что в Верховной раде девятого созыва будут представлены пять политических сил.