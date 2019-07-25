Результати виборів в Раду: ЦВК опрацював 99,9% протоколів

Центральна виборча комісія (ЦВК) опрацювала 99,91% електронних протоколів на позачергових виборах у Верховну раду. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані інформаційної системи ЦВК.

Так, комісії залишилось підрахувати 0,1% голосів. Як зазначається, лідирує партія "Слуга народу", за яку проголосували 43.16% виборців. Друге місце у партії "Опозиційна платформа За життя" (13.04%).

За партію "Батьківщина" проголосували 8.18% виборців, а за партію "Європейська солідарність" - 8.10%. П'яте місце займає партія "Голос", за яку проголосували 5.82% виборців. Станом на 14:01, ці партії проходят в Раду.

Додамо, що вже декілька днів Центральна виборча комісія не може підрахувати останній відсоток голосів виборців.

Крім того, голова правління Громадянської мережі "Опора" Ольга Айвазовська повідомила, що результати виборів до Верховної ради можуть повторно перерахувати на п'яти округах. Йдеться про округи у Закарпатській, Черкаській, Луганській, Донецькій та Львівській областях.

Зазначимо, що 23 липня Центрвиборчком почав приймати паперові протоколи окружних виборчих комісій з мокрими печатками про результати виборів до Ради. Як повідомляло РБК-Україна, попередні результати позачергових парламентських виборів свідчать про те, що у Верховній раді дев'ятого скликання будуть представлені п'ять політичних сил.