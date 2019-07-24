Кто будет в Раде 9 созыва: результаты выборов

Фото: голосование на выборах (Виталий Носач, РБК-Украина)

Большинство мест в парламенте получат депутаты от партии "Слуга народа"

Предварительные результаты внеочередных парламентских выборов свидетельствуют о том, что в Верховной раде девятого созыва будут представлены пять политических сил. Об этом говорят данные Центральной избирательной комиссии.

Согласно данным обработки 99,39% протоколов, также определились победители в 163 мажоритарных округах из 199.

Таким образом, на данный момент известно, что в парламенте будут представлены:

229 депутатов от партии "Слуга народа" - 124 места по партийным спискам (43,14% голосов) и 105 мажоритарщиков,

41 депутат от партии "Оппозиционная платформа - За життя" - 38 мест по партийным спискам (13,06%) и 3 мажоритарщика,

25 депутатов от партии "Европейская солидарность" - 23 места по партийным списками (8,12%) и 2 мажоритарщика,

24 депутата от партии "Батькивщина" (8,18% по партийным спискам),

20 депутатов от партии "Голос" - 17 мест по партийным спискам (5,84%) и 3 мажоритарщика.

Кроме того, в Раду проходят 42 самовыдвиженца, 5 кандидатов от "Оппозиционного блока", по одному от "Свободы", партий "Белая Церковь вместе" и "Единый центр".

Списки проходных кандидатов в депутаты:

Как сообщало РБК-Украина, по предварительным результатам выборов в Верховную раду, на данный момент уже известны победители в 163 мажоритарных округах из 199.

Напомним, что по действующему закону, по партийным спискам выбирают только половину состава Верховной рады - 225 депутатов. Еще 199 депутатов получат мандаты в мажоритарных округах.