Кто будет в Раде 9 созыва: результаты выборов

Большинство мест в парламенте получат депутаты от партии "Слуга народа"
Предварительные результаты внеочередных парламентских выборов свидетельствуют о том, что в Верховной раде девятого созыва будут представлены пять политических сил. Об этом говорят данные Центральной избирательной комиссии.
Согласно данным обработки 99,39% протоколов, также определились победители в 163 мажоритарных округах из 199.
Таким образом, на данный момент известно, что в парламенте будут представлены:
Кроме того, в Раду проходят 42 самовыдвиженца, 5 кандидатов от "Оппозиционного блока", по одному от "Свободы", партий "Белая Церковь вместе" и "Единый центр".
Списки проходных кандидатов в депутаты:
Как сообщало РБК-Украина, по предварительным результатам выборов в Верховную раду, на данный момент уже известны победители в 163 мажоритарных округах из 199.
Напомним, что по действующему закону, по партийным спискам выбирают только половину состава Верховной рады - 225 депутатов. Еще 199 депутатов получат мандаты в мажоритарных округах.