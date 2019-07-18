Результаты выборов в Раду по округам

На парламентских выборах 21 июля половина нового состава Верховной рады будет избрана по мажоритарной системе. Результаты выборов в одномандатных округах станут известны после обработки данных с участков и появятся на этой странице. Последние новости избирательной кампании, рейтинги партий и кандидатов - в материале РБК-Украина.

Парламентские выборы 2019: голосование в округах

Выборы в Верховную раду проходят каждые 5 лет в последнее воскресенье октября. Однако в 2019 году голосование состоится досрочно (21 июля), в соответствии с указом президента Владимира Зеленского о роспуске парламента VIII созыва и проведении внеочередных выборов.

Народные депутаты Украины избираются по смешанной системе. Половина кандидатов проходит в Раду по спискам партий на основании результатов выборов в многомандатном общегосударственном округе. Вторую половину нардепов выбирают по мажоритарной системе в одномандатных округах.

Всего в Украине 199 округов. Общее число кандидатов-мажоритарщиков, зарегистрированных ЦИК для участия в парламентских выборах 2019, составило 3083 человек. Из них 1404 кандидатов представляют партии, а 1679 идут на выборы как самовыдвиженцы.

Винницкая область (округа 11-18) - 105 кандидатов

- 105 кандидатов Волынская область (округа 19-23) - 44 кандидата

- 44 кандидата Днепропетровская область (округа 24-40) - 294 кандидата

- 294 кандидата Донецкая область (округа 45-52) - 202 кандидата

- 202 кандидата Житомирская область (округа 62-67) - 76 кандидатов

- 76 кандидатов Закарпатская область (округа 68-73) - 90 кандидатов

- 90 кандидатов Запорожская область (округа 74-82) - 121 кандидат

- 121 кандидат Ивано-Франковская область (округа 83-89) - 96 кандидатов

- 96 кандидатов Киевская область (округа 90-98) - 212 кандидатов

- 212 кандидатов Кировоградская область (округа 99-103) - 75 кандидатов

- 75 кандидатов Луганская область (округа 105-107) -124 кандидата

-124 кандидата Львовская область (округа 115-126) -168 кандидатов

-168 кандидатов Николаевская область (округа 127-132) - 88 кандидатов

- 88 кандидатов Одесская область (округа 133-143) -198 кандидатов

-198 кандидатов Полтавская область (округа 144-151) -144 кандидата

-144 кандидата Ровенская область (округа 152-156) - 64 кандидата

- 64 кандидата Сумская область (округа 157-162) - 79 кандидатов

- 79 кандидатов Тернопольская область (округа 163-167) - 69 кандидатов

- 69 кандидатов Харьковская область (округа 168-181) - 154 кандидата

- 154 кандидата Херсонская область (округа 182-186) - 70 кандидатов

- 70 кандидатов Хмельницкая область (округа 187-193) - 90 кандидатов

- 90 кандидатов Черкасская область (округа 194-200) - 116 кандидатов

- 116 кандидатов Черновицкая область (округа 201-204) - 70 кандидатов

- 70 кандидатов Черниговская область (округа 205-210) - 97 кандидатов

- 97 кандидатов город Киев (округа 211-223) - 264 кандидата

Баллотироваться в народные депутаты имеют право граждане Украины старше 21 года, на протяжении последних пяти лет проживающие на территории страны, без судимости.

В день выборов на участках каждому избирателю для заполнения будут предоставлены два бюллетеня: со списком партий (голосование в общегосударственном многомандатном округе), а также бюллетень с перечнем кандидатов от округа, в котором проживает избиратель.

Предварительные результаты парламентских выборов 2019 на основании экзит-полов появятся уже 21 июля после закрытия избирательных участков. Официальные данные ЦИК объявит не позднее 5 августа.

Предвыборные рейтинги

С 5-го июля по 11 июля Центром Разумкова был проведен социологический опрос предвыборных симпатий украинцев. В рейтинге лидирует партия Владимира Зеленского “Слуга народа” с уровнем поддержки 41,5%.

Проходной 5% барьер также могут преодолеть:

"Оппозиционная платформа - За життя" (12,5%);

"Голос" (8,8%);

"Европейская солидарность" (8,3%);

ВО "Батькивщина" (7%).

По данным исследования группы “Рейтинг” от 6 - 10 июля 2019, в парламент проходят 5 партий:

"Слуга народа" (47% тех, кто намерен голосовать и определился с выбором);

"Оппозиционная платформа - За життя" (11,6%);

"Европейская Солидарность" (8,2%);

ВО "Батькивщина" (6,6%);

"Голос" (6,4%).

Меньше 5% респондентов намерены голосовать за "Силу и честь" (3,6%), "Оппозиционный блок" (3,2%), "Украинскую стратегию Гройсмана" (2,8%), "Радикальную партию Олега Ляшко" (2,5%), ВО "Свобода" (2,1%), "Гражданскую позицию" (1,4%), "Партию Шария" (1,2%), "Самопомич" (1,2%).

Напомним, что ранее на сайте Центральной избирательной комиссии впервые появились фотографии кандидатов в нардепы по мажоритарным округам. Раньше фотографии можно было увидеть только на избирательных участках. Сделано это было по просьбе общественной организации Рух "ЧЕСНО". Это позволит избирателям идентифицировать технических кандидатов.