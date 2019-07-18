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Результати виборів у Раду по округах


Парламентські вибори в Україні проходять в 199 округах

На парламентських виборах 21 липня половину нового складу Верховної ради буде обрано за мажоритарною системою. Результати виборів в одномандатних округах стануть відомі після обробки даних із дільниць та з'являться на цій сторінці. Останні новини виборчої кампанії, рейтинги партій і кандидатів - в матеріалі РБК-Україна.

Парламентські вибори 2019: голосування в округах

Вибори до Верховної ради проходять кожні 5 років в останню неділю жовтня. Однак у 2019 році голосування відбудеться достроково (21 липня), відповідно до указу президента Володимира Зеленського про розпуск парламенту VIII скликання і проведення позачергових виборів.

Народні депутати України обираються за змішаною системою. Половина кандидатів проходить у Раду за списками партій на підставі результатів виборів у багатомандатному загальнодержавному окрузі. Другу половину нардепів обирають за мажоритарною системою в одномандатних округах.

Всього в Україні 199 округів. Загальна кількість кандидатів-мажоритарників, зареєстрованих ЦВК для участі в парламентських виборах 2019, склала 3083 особи. З них 1404 кандидатів представляють партії, а 1679 йдуть на вибори як самовисуванці.

  • Вінницька область (округи 11-18) - 105 кандидатів
  • Волинська область (округи 19-23) - 44 кандидати
  • Дніпропетровська область (округи 24-40) - 294 кандидата
  • Донецька область (округи 45-52) - 202 кандидата
  • Житомирська область (округи 62-67) - 76 кандидатів
  • Закарпатська область (округи 68-73) - 90 кандидатів
  • Запорізька область (округи 74-82) - 121 кандидат
  • Івано-Франківська область (округи 83-89) - 96 кандидатів
  • Київська область (округи 90-98) - 212 кандидатів
  • Кіровоградська область (округи 99-103) - 75 кандидатів
  • Луганська область (округи 105-107) -124 кандидата
  • Львівська область (округи 115-126) -168 кандидатів
  • Миколаївська область (округи 127-132) - 88 кандидатів
  • Одеська область (округи 133-143) -198 кандидатів
  • Полтавська область (округи 144-151) -144 кандидата
  • Рівненська область (округи 152-156) - 64 кандидата
  • Сумська область (округи 157-162) - 79 кандидатів
  • Тернопільська область (округи 163-167) - 69 кандидатів
  • Харківська область (округи 168-181) - 154 кандидата
  • Херсонська область (округи 182-186) - 70 кандидатів
  • Хмельницька область (округи 187-193) - 90 кандидатів
  • Черкаська область (округи 194-200) - 116 кандидатів
  • Чернівецька область (округи 201-204) - 70 кандидатів
  • Чернігівська область (округи 205-210) - 97 кандидатів
  • місто Київ (округи 211-223) - 264 кандидата

Балотуватися в народні депутати мають право громадяни України старше 21 років, які протягом останніх п'яти років проживають на території країни, без судимості.

У день виборів на дільницях кожному виборцю для заповнення будуть надані два бюлетеня: зі списком партій (голосування в загальнодержавному багатомандатному окрузі), а також бюлетень із переліком кандидатів від округу, в якому проживає виборець.

Попередні результати парламентських виборів 2019 на підставі екзит-полів з'являться вже 21 липня після закриття виборчих дільниць. Офіційні дані ЦВК оголосить не пізніше 5 серпня.

Передвиборні рейтинги

З 5-го липня по 11 липня Центром Разумкова було проведено соціологічне опитування передвиборних симпатій українців. У рейтингу лідирує партія Володимира Зеленського "Слуга народу" з рівнем підтримки 41,5%.

Прохідний 5% бар'єр також можуть подолати:

  • "Опозиційна платформа - За життя" (12,5%);
  • "Голос" (8,8%);
  • "Європейська солідарність" (8,3%);
  • ВО "Батьківщина" (7%).

За даними дослідження групи "Рейтинг" від 6-10 липня 2019, в парламент проходять 5 партій:

  • "Слуга народу" (47% тих, хто має намір голосувати і визначився з вибором);
  • "Опозиційна платформа - За життя" (11,6%);
  • "Європейська Солідарність" (8,2%);
  • ВО "Батьківщина" (6,6%);
  • "Голос" (6,4%).

Менше 5% респондентів мають намір голосувати за "Силу і честь" (3,6%), "Опозиційний блок" (3,2%), "Українську стратегію Гройсмана" (2,8%), "Радикальну партію Олега Ляшка" (2,5%), ВО "Свобода" (2,1%), "Громадянську позицію" (1,4%), "Партію Шарія" (1,2%), "Самопоміч" (1,2%).

Нагадаємо, що раніше на сайті Центральної виборчої комісії вперше з'явилися фотографії кандидатів в нардепи по мажоритарних округах. Раніше фотографії можна було побачити тільки на виборчих дільницях. Зроблено це було на прохання громадської організації Рух "ЧЕСНО". Це дозволить виборцям ідентифікувати технічних кандидатів.

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