Результати виборів у Раду по округах

Парламентські вибори в Україні проходять в 199 округах
На парламентських виборах 21 липня половину нового складу Верховної ради буде обрано за мажоритарною системою. Результати виборів в одномандатних округах стануть відомі після обробки даних із дільниць та з'являться на цій сторінці. Останні новини виборчої кампанії, рейтинги партій і кандидатів - в матеріалі РБК-Україна.
Парламентські вибори 2019: голосування в округах
Вибори до Верховної ради проходять кожні 5 років в останню неділю жовтня. Однак у 2019 році голосування відбудеться достроково (21 липня), відповідно до указу президента Володимира Зеленського про розпуск парламенту VIII скликання і проведення позачергових виборів.
Народні депутати України обираються за змішаною системою. Половина кандидатів проходить у Раду за списками партій на підставі результатів виборів у багатомандатному загальнодержавному окрузі. Другу половину нардепів обирають за мажоритарною системою в одномандатних округах.
Всього в Україні 199 округів. Загальна кількість кандидатів-мажоритарників, зареєстрованих ЦВК для участі в парламентських виборах 2019, склала 3083 особи. З них 1404 кандидатів представляють партії, а 1679 йдуть на вибори як самовисуванці.
Балотуватися в народні депутати мають право громадяни України старше 21 років, які протягом останніх п'яти років проживають на території країни, без судимості.
У день виборів на дільницях кожному виборцю для заповнення будуть надані два бюлетеня: зі списком партій (голосування в загальнодержавному багатомандатному окрузі), а також бюлетень із переліком кандидатів від округу, в якому проживає виборець.
Попередні результати парламентських виборів 2019 на підставі екзит-полів з'являться вже 21 липня після закриття виборчих дільниць. Офіційні дані ЦВК оголосить не пізніше 5 серпня.
Передвиборні рейтинги
З 5-го липня по 11 липня Центром Разумкова було проведено соціологічне опитування передвиборних симпатій українців. У рейтингу лідирує партія Володимира Зеленського "Слуга народу" з рівнем підтримки 41,5%.
Прохідний 5% бар'єр також можуть подолати:
За даними дослідження групи "Рейтинг" від 6-10 липня 2019, в парламент проходять 5 партій:
Менше 5% респондентів мають намір голосувати за "Силу і честь" (3,6%), "Опозиційний блок" (3,2%), "Українську стратегію Гройсмана" (2,8%), "Радикальну партію Олега Ляшка" (2,5%), ВО "Свобода" (2,1%), "Громадянську позицію" (1,4%), "Партію Шарія" (1,2%), "Самопоміч" (1,2%).
Нагадаємо, що раніше на сайті Центральної виборчої комісії вперше з'явилися фотографії кандидатів в нардепи по мажоритарних округах. Раніше фотографії можна було побачити тільки на виборчих дільницях. Зроблено це було на прохання громадської організації Рух "ЧЕСНО". Це дозволить виборцям ідентифікувати технічних кандидатів.