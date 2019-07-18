Результати виборів у Раду по округах

На парламентських виборах 21 липня половину нового складу Верховної ради буде обрано за мажоритарною системою. Результати виборів в одномандатних округах стануть відомі після обробки даних із дільниць та з'являться на цій сторінці. Останні новини виборчої кампанії, рейтинги партій і кандидатів - в матеріалі РБК-Україна.

Парламентські вибори 2019: голосування в округах

Вибори до Верховної ради проходять кожні 5 років в останню неділю жовтня. Однак у 2019 році голосування відбудеться достроково (21 липня), відповідно до указу президента Володимира Зеленського про розпуск парламенту VIII скликання і проведення позачергових виборів.

Народні депутати України обираються за змішаною системою. Половина кандидатів проходить у Раду за списками партій на підставі результатів виборів у багатомандатному загальнодержавному окрузі. Другу половину нардепів обирають за мажоритарною системою в одномандатних округах.

Всього в Україні 199 округів. Загальна кількість кандидатів-мажоритарників, зареєстрованих ЦВК для участі в парламентських виборах 2019, склала 3083 особи. З них 1404 кандидатів представляють партії, а 1679 йдуть на вибори як самовисуванці.

Вінницька область (округи 11-18) - 105 кандидатів

- 105 кандидатів Волинська область (округи 19-23) - 44 кандидати

- 44 кандидати Дніпропетровська область (округи 24-40) - 294 кандидата

- 294 кандидата Донецька область (округи 45-52) - 202 кандидата

- 202 кандидата Житомирська область (округи 62-67) - 76 кандидатів

- 76 кандидатів Закарпатська область (округи 68-73) - 90 кандидатів

- 90 кандидатів Запорізька область (округи 74-82) - 121 кандидат

- 121 кандидат Івано-Франківська область (округи 83-89) - 96 кандидатів

- 96 кандидатів Київська область (округи 90-98) - 212 кандидатів

- 212 кандидатів Кіровоградська область (округи 99-103) - 75 кандидатів

- 75 кандидатів Луганська область (округи 105-107) -124 кандидата

-124 кандидата Львівська область (округи 115-126) -168 кандидатів

-168 кандидатів Миколаївська область (округи 127-132) - 88 кандидатів

- 88 кандидатів Одеська область (округи 133-143) -198 кандидатів

-198 кандидатів Полтавська область (округи 144-151) -144 кандидата

-144 кандидата Рівненська область (округи 152-156) - 64 кандидата

- 64 кандидата Сумська область (округи 157-162) - 79 кандидатів

- 79 кандидатів Тернопільська область (округи 163-167) - 69 кандидатів

- 69 кандидатів Харківська область (округи 168-181) - 154 кандидата

- 154 кандидата Херсонська область (округи 182-186) - 70 кандидатів

- 70 кандидатів Хмельницька область (округи 187-193) - 90 кандидатів

- 90 кандидатів Черкаська область (округи 194-200) - 116 кандидатів

- 116 кандидатів Чернівецька область (округи 201-204) - 70 кандидатів

- 70 кандидатів Чернігівська область (округи 205-210) - 97 кандидатів

- 97 кандидатів місто Київ (округи 211-223) - 264 кандидата

Балотуватися в народні депутати мають право громадяни України старше 21 років, які протягом останніх п'яти років проживають на території країни, без судимості.

У день виборів на дільницях кожному виборцю для заповнення будуть надані два бюлетеня: зі списком партій (голосування в загальнодержавному багатомандатному окрузі), а також бюлетень із переліком кандидатів від округу, в якому проживає виборець.

Попередні результати парламентських виборів 2019 на підставі екзит-полів з'являться вже 21 липня після закриття виборчих дільниць. Офіційні дані ЦВК оголосить не пізніше 5 серпня.

Передвиборні рейтинги

З 5-го липня по 11 липня Центром Разумкова було проведено соціологічне опитування передвиборних симпатій українців. У рейтингу лідирує партія Володимира Зеленського "Слуга народу" з рівнем підтримки 41,5%.

Прохідний 5% бар'єр також можуть подолати:

"Опозиційна платформа - За життя" (12,5%);

"Голос" (8,8%);

"Європейська солідарність" (8,3%);

ВО "Батьківщина" (7%).

За даними дослідження групи "Рейтинг" від 6-10 липня 2019, в парламент проходять 5 партій:

"Слуга народу" (47% тих, хто має намір голосувати і визначився з вибором);

"Опозиційна платформа - За життя" (11,6%);

"Європейська Солідарність" (8,2%);

ВО "Батьківщина" (6,6%);

"Голос" (6,4%).

Менше 5% респондентів мають намір голосувати за "Силу і честь" (3,6%), "Опозиційний блок" (3,2%), "Українську стратегію Гройсмана" (2,8%), "Радикальну партію Олега Ляшка" (2,5%), ВО "Свобода" (2,1%), "Громадянську позицію" (1,4%), "Партію Шарія" (1,2%), "Самопоміч" (1,2%).

Нагадаємо, що раніше на сайті Центральної виборчої комісії вперше з'явилися фотографії кандидатів в нардепи по мажоритарних округах. Раніше фотографії можна було побачити тільки на виборчих дільницях. Зроблено це було на прохання громадської організації Рух "ЧЕСНО". Це дозволить виборцям ідентифікувати технічних кандидатів.