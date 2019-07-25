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ЦИК принял оригинальные протоколы с более сотни округов

Новости » Выборы 2019    25.07.2019 - 18:39
ЦИК принял оригинальные протоколы с более сотни округов
Фото: здание ЦИК (Виталий Носач, РБК-Украина)

Комиссия устанавливает окончательные результаты голосования

Центральная избирательная комиссия приняла протоколы о результатах голосования на парламентских выборах еще от 69 окружных избирательных комиссий. Об этом сообщает пресс-служба ЦИК в Facebook.

ЦИК принял оригинальные протоколы с более сотни округов

Для рассмотрения и дальнейшей обработки были приняты соответствующие протоколы об итогах голосования от ОИК 69 территориальных избирательных округов:

  • № 11, 13, 17 (Винницкая область),

  • № 21 (Волынская область),

  • № 24, 27, 28, 30, 33, 36, 39, 40 (Днепропетровская область),

  • № 46, 50, 52, 59 (Донецкая область ),

  • № 68, 71, 73 (Закарпатская область),

  • № 74, 75, 81, 82 (Запорожская область),

  • № 87, 88, 89 (Ивано-Франковская область),

  • № 91, 92, 93, 94, 97 ( Киевская область),

  • № 99, 102, 103 (Кировоградская область),

  • № 112, 113, 114 (Луганская область),

  • № 115, 116, 117, 124 (Львовская область),

  • № 128, 129, 132 (Николаевская область),

  • № 137 (Одесская область),

  • № 144, 145, 150 (Полтавская область),

  • № 152, 154, 155 (Ровенская область),

  • № 158, 162 (Сумская область),

  • № 164 (Тернопольская область),

  • № 168, 171, 173, 174, 178 ( Харьковская область),

  • № 184, 185 (Херсонская область),

  • № 190, 193 (Хмельницкая область),

  • № 205 (Черниговская область),

  • № 211, 215, 216, 217, 220 (Киев).

Таким образом, по состоянию на 25 июля Центральная избирательная комиссия приняла протоколы об итогах голосования ОИК 116 ОВО.

Напомним, 23 июля Центральная избирательная комиссия началапринимать бумажные протоколы окружных избирательных комиссий с мокрыми печатями о результатах выборов в Раду.

Ранее РБК-Украина сообщало, что по предварительным результатам внеочередных парламентских выборов свидетельствуют, что в Верховной раде девятого созыва будут представлены пять политических сил.

Результаты выборов: определились еще 10 нардепов-мажоритарщиков ЦИК принял оригинальные протоколы более чем с 30 округов
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