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На пяти округах могут повторно пересчитать результаты выборов в Раду

Новости » Выборы 2019    25.07.2019 - 13:26
На пяти округах могут повторно пересчитать результаты выборов в Раду
Иллюстративное фото (Виталий Носач/РБК-Украина)

Речь идет об округах в Закарпатской, Черкасской, Луганской, Донецкой и Львовской областях

Глава правления Гражданской сети "Опора" Ольга Айвазовская сообщила, что результаты выборов в Верховную раду могут повторно пересчитать по пяти округам. Об этом она написала в своем Facebook.

Речь идет об округах в Закарпатской, Черкасской, Луганской, Донецкой и Львовской областях.

На пяти округах могут повторно пересчитать результаты выборов в Раду

"Уже в 5 округе дело идет к повторному подсчету голосов по участкам. Таким образом, Закарпатье, Черкасская, Луганская, Донецкая, Львовская области. Члены комиссий на грани нервного истощения, но малый разрыв между кандидатами, или же нарушения процедуры транспортировки, например, не надлежащее запечатывание избирательной документации, является политически процедурным фактором влияния на решение о повторном подсчете, на котором должны также присутствовать члены УИК, которые транспортировали эти бюллетени", - отметила Айвазовская.

По ее словам, уже открыто уголовное дело по факту уклонения от выполнения своих обязанностей членами комиссий, которые не хотят заниматься пересчетом.

"Представьте, насколько люди счастливы возвращаться в ад цифр и документов, которые еле-еле сдали до вторника. Уже открыто уголовное производство по факту уклонения от выполнения своих обязанностей членами комиссий, ибо последние не хотят идти в ОИК на перерасчет. А в одной из ОИК члены комиссий ко всему еще и отравились испорченным оливье", - добавила представительница "Опоры".

Напомним, на окружной избирательной комиссии №70 не могут подсчитать результаты выборов в Раду, потому что ее члены отравились. Так, к врачам обратилось 6 человек. Сейчас 4 члена ОИК находятся в инфекционном отделении больницы. Столько же лечатся дома.

Как писало РБК-Украина ранее, 23 июля Центризбирком начал принимать бумажные протоколы окружных избирательных комиссий с мокрыми печатями о результатах выборов в Раду.

Подчеркнем также, ОИК №105 в Луганской области, где на внеочередных выборах в парламент баллотировался брат одного из лидеров партии "Оппозиционная платформа - За життя" Виктора Медведчука Сергей, проводит пересчет голосов.

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