Результаты выборов: определились еще 10 нардепов-мажоритарщиков

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Обработка протоколов продолжается еще в семи округах

По предварительным результатам выборов в Верховную раду Украины определились победители еще в 10 округах. Об этом свидетельствуют данные на сайте Центральной избирательной комиссии.

Так, по состоянию на вчера были определены победители в 182 округах, сегодня же к числу победителей добавились кандидаты еще десяти округов. Таким образом, на данный момент уже известны нардепы-мажоритарщики в 192 округах из 199.

Победители по округам

Донецкая область

52 округ - Евгений Яковенко ("Батькивщина")

Житомирская область

66 округ - Татьяна Грищенко ("Слуга народа")

Закарпатская область

70 округ - Михаил Лаба ("Слуга народа")

Ивано-Франковская область

86 округ - Александр Матусевич ("Слуга народа")

Киевская область

96 округ - Ольга Смаглюк-Василевская ("Слуга народа")

98 округ - Сергей Бунин ("Слуга народа")

Кировоградская область

100 округ - Игорь Мурдий ("Слуга народа")

Луганская область

107 округ - Александр Сухов (самовыдвижение)

Полтавская область

148 округ - Анастасия Ляшенко ("Слуга народа")

Черновицкая область

204 округ - Валерий Божик ("Слуга народа")

На данный момент обработка протоколов продолжается на 49 округе (Донецкая область), 95 округе (Киевская область), 125 округе (Львовская область), 127 округе (Николаевская область), 195 округе (Черкасская область), 206 и 207 округах (Черниговская область).

Так, на 49 округе уже обработано 91,80% протоколов, лидируют Валерий Гнатенко от ОПЗЖ (38,06%) и Борис Колесников от "Оппоблока" (32,50%).

На 95 округе обработано 98,14% протоколов, лидеры - Александр Горобец от "Слуги народа" (29,93%) и самовыдвиженец Владимир Карплюк (21,51%).

На 125 округе обработано 95,76% протоколов, лидируют самовыдвиженцы Андрей Лопушанский (23,39%) и Юрий Доскич (18,57%).

На 127 округе уже обработали 99,19% протоколов, лидеры: Александр Пасичный от "Слуги народа" (38,25%) и самовыдвиженец Игорь Дятлов (17,51%).

На 195 округе обработано 98,11% протоколов, лидируют Олег Асенюк от "Слуги народа" (41,17%) и самовыдвиженец Евгений Курбет (26,86%).

На 206 округе обработано 94,25% протоколов, лидеры: Антон Поляков от "Слуги народа" (33,15%) и самовыдвиженец Максим Микитась (22,23%).

На 207 округе обработано 96,41% протоколов, лидируют Максим Зуев от "Слуги народа" (25,56%) и самовыдвиженец Игорь Рыбаков (24,69%).

Напомним, ранее сообщалось, что по предварительным результатам в Раду девятого созыва пройдут пять политических сил. На данный момент уже обработано 99,85% протоколов - у "Слуги народа" 43,17%, "Оппозиционная платформа - За життя" набирает 13,03%, "Батькивщина" - 8,18%, "Европейская солидарность" - 8,10%, "Голос" - 5,82%.