Результаты выборов: известны имена почти 60 нардепов-мажоритарщиков

По результатам выборов в Раду по состоянию на 20:30 стали известны имена еще 18 будущих нардепов, которые победили на мажоритарных округах. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на информационную систему ЦИК.

Отметим, исходя из данных системы Центризбиркома, стали известны имена еще 18 победителей на одномандатных округах.

Киев

217 округ - Марьяна Безуглая ("Слуга народа")

219 округ - Николай Тищенко ("Слуга народа")

Днепропетровская область

34 округ - Дмитрий Шпенов (самовыдвиженец)

38 округ - Владислав Бородин ("Слуга народа")

Донецкая область

57 округ - Вадим Новинский ("Оппоблок")

Закарпатская область

69 округ - Виктор Балога ("Единый центр")

Запорожская область

80 округ - Сергей Минько (самовыдвиженец)

Киевская область

91 округ - Олег Дунда ("Слуга народа")

Луганская область

106 округ - Алексей Кузнецов ("Слуга народа")

Львовская область

120 округ - Ярослав Дубневич (самовыдвиженец)

Одесская область

143 округ - Анатолий Урбанский (самовыдвиженец)

Тернопольская область

165 округ - Иван Чайковский (самовыдвиженец)

Харьковская область

168 округ - Мария Мезенцева ("Слуга народа")

178 округ - Александр Литвинов ("Слуга народа")

Хмельницкая область

188 округ - Сергей Лабазюк (самовыдвиженец)

Черкасская область

198 округ - Сергей Рудик (самовыдвиженец)

199 округ - Сергей Нагорняк ("Слуга народа")

Черновицкая область

201 округ - Елена Лис ("Слуга народа")

Отметим, ранее стали известны имена 40 народных депутатов следующего созыва, которые победили на мажоритарных округах.

Ранее сообщалось, что нардеп Виктор Балога все же одержал победу в 69 мажоритарном округе. По данным ЦИК, он набрал почти на 800 голосов больше, чем кандидат от "Слуги народа" Эдгар Токар.

Также сегодня стало известно, что народные депутаты Михаил и Дмитрий Добкины не попадают в новый состав Верховной рады.