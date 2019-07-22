Результаты выборов: известны имена почти 60 нардепов-мажоритарщиков

ЦИК продолжает подсчет результатов парламентских выборов
По результатам выборов в Раду по состоянию на 20:30 стали известны имена еще 18 будущих нардепов, которые победили на мажоритарных округах. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на информационную систему ЦИК.
Отметим, исходя из данных системы Центризбиркома, стали известны имена еще 18 победителей на одномандатных округах.
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Отметим, ранее стали известны имена 40 народных депутатов следующего созыва, которые победили на мажоритарных округах.
Ранее сообщалось, что нардеп Виктор Балога все же одержал победу в 69 мажоритарном округе. По данным ЦИК, он набрал почти на 800 голосов больше, чем кандидат от "Слуги народа" Эдгар Токар.
Также сегодня стало известно, что народные депутаты Михаил и Дмитрий Добкины не попадают в новый состав Верховной рады.