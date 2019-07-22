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Михаил и Дмитрий Добкины не попадают в новый состав Рады

Новости » Выборы 2019    22.07.2019 - 19:11
Михаил и Дмитрий Добкины не попадают в новый состав Рады
Фото: Михаил и Дмитрий Добкины (УНИАН)

Добкины не вернутся в Раду 9-го созыва

Народные депутаты Михаил и Дмитрий Добкины не попадают в новый состав Верховной рады после внеочередных парламентских выборов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт ЦИК

Как сообщается, политическая партия "Оппозиционный блок", в которой Михаил Добкин  находится на 15-м месте в партийном списке не проходит 5% барьер. 

Также его брат, Дмитрий, который баллотировался в харьковскои избирательном округе №178, идет третим с 16,38% поддержки. На данном округе уже подсчитано 98,75% протоколов. 

Отметим, в данном округе лидирует кандидат от партии "Слуга народа" Александр Литвинов. 

Михаил и Дмитрий Добкины не попадают в новый состав РадыНапомним, ранее РБК-Украина сообщало, что в Луганской области на избирательном округе №103 после подсчета трети голосов брат Виктора Медведчука Сергей проигрывает на внеочередных выборах в Раду.

Кроме того, Центральная избирательная комиссия (ЦИК) обработала более 75% протоколов на внеочередных выборах в Верховную раду.  За партию "Слуга народа" проголосовали 42.77% избирателей, за "Оппозиционную платформу- За жизнь" - 12.09% избирателей, а за партию "Европейская солидарность" - 8.35% избирателей. Четвертое место занимает партия "Батькивщина", за которую проголосовали 8.08% избирателей. Пятерку закрывает партия "Голос"(6.12%).

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