Результати виборів: відомо імена майже 60 нардепів-мажоритарників

За результатами виборів до Ради станом на 20:30 стали відомі імена ще 18 майбутніх нардепів, які перемогли на мажоритарних округах. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інформаційну систему ЦВК.

Зазначимо, виходячи з даних системи Центрвиборчкому, стали відомі імена ще 18 переможців на одномандатних округах.

Київ

217 округ - Мар'яна Безугла ("Слуга народу")

219 округ - Микола Тищенко ("Слуга народу")

Дніпропетровська область

34 округ - Дмитро Шпенов (самовисуванець)

38 округ - Владислав Бородін ("Слуга народу")

Донецька область

57 округ - Вадим Новинський ("Оппоблок")

Закарпатська область

69 округ - Віктор Балога ("Єдиний центр")

Запорізька область

80 округ - Сергій Мінько (самовисуванець)

Київська область

91 округ - Олег Дунда ("Слуга народу")

Луганська область

106 округ - Олексій Кузнєцов ("Слуга народу")

Львівська область

120 округ - Ярослав Дубневич (самовисуванець)

Одеська область

143 округ - Анатолій Урбанський (самовисуванець)

Тернопільська область

165 округ - Іван Чайковський (самовисуванець)

Харківська область

168 округ - Марія Мезенцева ("Слуга народу")

178 округ - Олександр Літвінов ("Слуга народу")

Хмельницька область

188 округ - Сергій Лабазюк (самовисуванець)

Черкаська область

198 округ - Сергій Рудик (самовисуванець)

199 округ - Сергій Нагорняк ("Слуга народу")

Чернівецька область

201 округ - Олена Лис ("Слуга народу")

Зазначимо, раніше стали відомі імена 40 народних депутатів наступного скликання, які перемогли на мажоритарних округах.

Раніше повідомлялося, що нардеп Віктор Балога все ж здобув перемогу в 69 мажоритарному окрузі. За даними ЦВК, він набрав майже на 800 голосів більше, ніж кандидат від "Слуги народу" Едгар Токар.

Також сьогодні стало відомо, що народні депутати Михайло і Дмитро Добкіни не потрапляють в новий склад Верховної ради.