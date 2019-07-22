Результати виборів: відомо імена майже 60 нардепів-мажоритарників

ЦВК продовжує підрахунок результатів парламентських виборів
За результатами виборів до Ради станом на 20:30 стали відомі імена ще 18 майбутніх нардепів, які перемогли на мажоритарних округах. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інформаційну систему ЦВК.
Зазначимо, виходячи з даних системи Центрвиборчкому, стали відомі імена ще 18 переможців на одномандатних округах.
Київ
Дніпропетровська область
Донецька область
Закарпатська область
Запорізька область
Київська область
Луганська область
Львівська область
Одеська область
Тернопільська область
Харківська область
Хмельницька область
Черкаська область
Чернівецька область
Зазначимо, раніше стали відомі імена 40 народних депутатів наступного скликання, які перемогли на мажоритарних округах.
Раніше повідомлялося, що нардеп Віктор Балога все ж здобув перемогу в 69 мажоритарному окрузі. За даними ЦВК, він набрав майже на 800 голосів більше, ніж кандидат від "Слуги народу" Едгар Токар.
Також сьогодні стало відомо, що народні депутати Михайло і Дмитро Добкіни не потрапляють в новий склад Верховної ради.