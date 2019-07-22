Результаты выборов: известны имена уже 40 нардепов-мажоритарщиков

Результаты выборов на округах закрепляют преимущество "Слуги народа"
По результатам выборов в Раду по состоянию на 17:20 известны имена уже 40 будущих нардепов, которые победили на мажоритарных округах. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на информационную систему ЦИК.
В частности, по состоянию на 17:20, исходя из данных системы Центризбиркома, стали известны имена еще 29 победителей на одномандатных округах.
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Отметим, ранее назывались имена 11 победителей выборов на мажоритарных округах. В частности, по данным ЦИК, нардепами станут Игорь Герасименко, Артем Черноморов и Дмитрий Микиша от "Слуги народа", самовыдвиженцы Максим Ефимов, Александр Ковалев, Валерий Лунченко, Игорь Молоток, Юрий Шаповалов и Олег Кулинич, и по одному кандидату от "Оппозиционного блока" (Муса Магомедов) и "Свободы" (Оксана Савчук).
Игорь Молоток ранее входил в группу "Воля народа", Кулинич и Шаповалов - в "Відродження", Максим Ефимов - в БПП, Валерий Лунченко - в "Народный фронт". Таким образом, из этих 40 мажоритарщиков семеро ранее уже были нардепами.
Напомним, ранее сообщалось, что в новую Раду по партийным спискам могут пройти 40 народных депутатов восьмого созыва: 14 - от "Оппозиционной платформы - За життя" и по 13 от "Европейской солидарности" и "Батькывщины". В списках партий "Слуга народа" и "Голос" действующих депутатов нет.