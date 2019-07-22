Результаты выборов: известны имена уже 40 нардепов-мажоритарщиков

Фото: выборы в Раду (РБК-Украина)

Результаты выборов на округах закрепляют преимущество "Слуги народа"

По результатам выборов в Раду по состоянию на 17:20 известны имена уже 40 будущих нардепов, которые победили на мажоритарных округах. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на информационную систему ЦИК.

В частности, по состоянию на 17:20, исходя из данных системы Центризбиркома, стали известны имена еще 29 победителей на одномандатных округах.

Киев

212 округ - Максим Перебийнис ("Слуга народа")

213 округ - Артем Дубнов ("Слуга народа")

218 округ - Дмитрий Гурин ("Слуга народа")

Волынская область

22 округ - Игорь Палица (самовыдвиженец)

Днепропетровская область

26 округ - Кирилл Нестеренко ("Слуга народа")

28 округ - Юрий Мысягин ("Слуга народа")

30 округ - Анна Личман ("Слуга народа")

36 округ - Роман Каптелов ("Слуга народа")

Донецкая область

58 округ - Сергей Магера ("Оппозиционный блок")

Житомирская область

63 округ - Богдан Кицак ("Слуга народа")

Ивано-Франковская область

88 округ - Андрей Иванчук (самовыдвиженец)

Кировоградская область

103 округ - Олег Воронько ("Слуга народа")

Львовская область

120 округ - Ярослав Дубневич (самовыдвиженец, входил во фракцию БПП)

124 округ - Юрий Кармельчук ("Слуга народа")

Одесская область

134 округ - Олег Колев ("Слуга народа")

Полтавская область

149 - Константин Касай ("Слуга народа")

Ровенская область

152 округ - Александр Ковальчук ("Слуга народа")

154 округ - Александр Алексейчук ("Слуга народа")

Тернопольская область

164 округ - Игорь Василив ("Слуга народа")

167 округ - Владимир Гевко ("Слуга народа")

Харьковская область

170 округ - Андрей Одарченко ("Слуга народа")

172 округ - Юрий Здебский ("Слуга народа")

173 округ - Александр Бакумов ("Слуга народа")

175 округ - Евгений Пивоваров ("Слуга народа")

176 округ - Дмитрий Шенцев ("Оппозиционный блок", нардеп VIII созыва)

177 округ - Дмитрий Любота ("Слуга народа")

Черкасская область

194 округ - Любовь Шпак ("Слуга народа")

Черновицкая область

202 округ - Максим Заремский ("Слуга народа")

202 округ - Георгий Мазурашу ("Слуга народа")

Отметим, ранее назывались имена 11 победителей выборов на мажоритарных округах. В частности, по данным ЦИК, нардепами станут Игорь Герасименко, Артем Черноморов и Дмитрий Микиша от "Слуги народа", самовыдвиженцы Максим Ефимов, Александр Ковалев, Валерий Лунченко, Игорь Молоток, Юрий Шаповалов и Олег Кулинич, и по одному кандидату от "Оппозиционного блока" (Муса Магомедов) и "Свободы" (Оксана Савчук).

Игорь Молоток ранее входил в группу "Воля народа", Кулинич и Шаповалов - в "Відродження", Максим Ефимов - в БПП, Валерий Лунченко - в "Народный фронт". Таким образом, из этих 40 мажоритарщиков семеро ранее уже были нардепами.

Напомним, ранее сообщалось, что в новую Раду по партийным спискам могут пройти 40 народных депутатов восьмого созыва: 14 - от "Оппозиционной платформы - За життя" и по 13 от "Европейской солидарности" и "Батькывщины". В списках партий "Слуга народа" и "Голос" действующих депутатов нет.