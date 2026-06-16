Результати НМТ-2026: як дізнатися бали за червневі сесії й сформувати картку для вступу

З 16 червня учасники основних сесій НМТ, які відбулись у перші дні місяця, можуть дізнатися свої офіційні результати та сформувати інформаційну картку для подальшого вступу.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію прес-служби Українського центру оцінювання якості освіти (УЦОЯО).

Головне: Хто отримав бали : у персональних кабінетах з'явилися офіційні результати учасників, які складали НМТ у перші дні місяця - з 1 по 3 червня.

: у персональних кабінетах з'явилися офіційні результати учасників, які складали НМТ у перші дні місяця - з 1 по 3 червня. Вступ в Україні : ті з учасників тестування, хто вже отримав свої бали, можуть завантажити в кабінеті інформаційну картку, необхідну для подачі заяв до вітчизняних вишів.

: ті з учасників тестування, хто вже отримав свої бали, можуть завантажити в кабінеті інформаційну картку, необхідну для подачі заяв до вітчизняних вишів. Коли чекати решту результатів : учасники більш пізніх сесій НМТ отримають свої бали до 3 липня 2026 року.

: учасники більш пізніх сесій НМТ отримають свої бали до 3 липня 2026 року. Вступ за кордоном: замовити офіційну довідку з печаткою УЦОЯО для іноземних університетів можна буде після того, як оприлюднять результати всіх сесій НМТ.

Результати яких сесій з'явились у кабінетах учасників

За даними УЦОЯО, з 16 червня 2026 року в персональних кабінетах учасників національного мультипредметного тесту (НМТ) було розміщено результати ще трьох сесій.

Дізнатися свої офіційні результати - за шкалою 100-200 балів - можуть громадяни, які брали участь в основних сесіях НМТ у період:

з 1 червня;

до 3 червня (включно).

"Відповідну інформацію розміщено в персональних кабінетах", - констатували в Українському центрі оцінювання якості освіти.

У персональних кабінетах з'явились результати перших червневих сесій НМТ (інфографіка: testportal.gov.ua)

Як сформувати інформаційну картку учасника НМТ

В УЦОЯО розповіли, що опція формування Інформаційної картки учасника НМТ, необхідної для вступу до закладів вищої освіти України, доступна там же:

у персональних кабінетах (онлайн);

у вкладці "Результат НМТ-2026".

Крім того, учасники національного мультипредметного тестування мають змогу завантажити картки результатів за предметами.

Коли з'являться результати інших сесій НМТ

Українцям повідомили, що учасники та учасниці основних сесій НМТ, які проходили тестування після 3 червня, отримають свої результати в персональних кабінетах пізніше.

Йдеться про термін до 3 липня 2026 року.

Коли замовляти довідку для вступу за кордоном

Насамкінець в УЦОЯО нагадали важливу інформацію для тих:

хто вже отримав результати НМТ;

кому потрібно подати оригінал документа з результатами НМТ до закордонного закладу освіти.

"Можливість замовити витяг із відомостей результатів НМТ (довідку з підписом директора УЦОЯО та печаткою установи) буде одразу після того, як учасники всіх сесій отримають свої результати", - пояснили громадянам.

Уточнюється, що для вступу до закладів вищої освіти України - цей документ не потрібен.