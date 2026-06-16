Результаты НМТ-2026: как узнать баллы за июньские сессии и сформировать карту для поступления
С 16 июня участники основных сессий НМТ, которые прошли в первые дни месяца, могут узнать свои официальные результаты и сформировать информационную карту для дальнейшего поступления.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию пресс-службы Украинского центра оценивания качества образования (УЦОКО).
Главное:
- Кто получил баллы: в персональных кабинетах появились официальные результаты участников, которые сдавали НМТ в первые дни месяца - с 1 по 3 июня.
- Поступление в Украине: те из участников тестирования, кто уже получил свои баллы, могут загрузить в кабинете информационную карту, необходимую для подачи заявлений в отечественные вузы.
- Когда ждать остальные результаты: участники более поздних сессий НМТ получат свои баллы до 3 июля 2026 года.
- Поступление за границей: заказать официальную справку с печатью УЦОКО для иностранных университетов можно будет после того, как обнародуют результаты всех сессий НМТ.
Результаты каких сессий появились в кабинетах участников
По данным УЦОКО, с 16 июня 2026 года в персональных кабинетах участников национального мультипредметного теста (НМТ) были размещены результаты еще трех сессий.
Узнать свои официальные результаты - по шкале 100-200 баллов - могут граждане, принимавшие участие в основных сессиях НМТ в период:
- с 1 июня;
- по 3 июня (включительно).
"Соответствующая информация размещена в личных кабинетах", - констатировали в Украинском центре оценивания качества образования.
В персональных кабинетах появились результаты первых июньских сессий НМТ (инфографика: testportal.gov.ua)
Как сформировать информационную карту участника НМТ
В УЦОКО рассказали, что опция формирования Информационной карты участника НМТ, необходимой для поступления в заведения высшего образования Украины, доступна там же:
- в личных кабинетах (онлайн);
- во вкладке "Результат НМТ-2026".
Кроме того, участники национального мультипредметного тестирования имеют возможность загрузить карточки результатов по предметам.
Когда появятся результаты других сессий НМТ
Украинцам сообщили, что участники и участницы основных сессий НМТ, которые проходили тестирование после 3 июня, получат свои результаты в персональных кабинетах позже.
Речь идет о сроке до 3 июля 2026 года.
Когда заказывать справку для поступления за границей
В завершение в УЦОКО напомнили важную информацию для тех,
- кто уже получил результаты НМТ;
- кому нужно подать оригинал документа с результатами НМТ в зарубежное учебное заведение.
"Возможность заказать выписку из сведений результатов НМТ (справку с подписью директора УЦОКО и печатью учреждения) будет сразу после того, как участники всех сессий получат свои результаты", - объяснили гражданам.
Уточняется, что для поступления в высшие учебные заведения Украины этот документ не требуется.
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