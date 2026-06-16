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Результаты НМТ-2026: как узнать баллы за июньские сессии и сформировать карту для поступления

11:32 16.06.2026 Вт
3 мин
Кому и как быстро нужно проверить свой персональный кабинет?
aimg Ирина Костенко
Результаты НМТ-2026: как узнать баллы за июньские сессии и сформировать карту для поступления В персональных кабинетах появились результаты еще трех сессий НМТ (фото иллюстративное: freepik.com)
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С 16 июня участники основных сессий НМТ, которые прошли в первые дни месяца, могут узнать свои официальные результаты и сформировать информационную карту для дальнейшего поступления.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию пресс-службы Украинского центра оценивания качества образования (УЦОКО).

Главное:

  • Кто получил баллы: в персональных кабинетах появились официальные результаты участников, которые сдавали НМТ в первые дни месяца - с 1 по 3 июня.
  • Поступление в Украине: те из участников тестирования, кто уже получил свои баллы, могут загрузить в кабинете информационную карту, необходимую для подачи заявлений в отечественные вузы.
  • Когда ждать остальные результаты: участники более поздних сессий НМТ получат свои баллы до 3 июля 2026 года.
  • Поступление за границей: заказать официальную справку с печатью УЦОКО для иностранных университетов можно будет после того, как обнародуют результаты всех сессий НМТ.

Результаты каких сессий появились в кабинетах участников

По данным УЦОКО, с 16 июня 2026 года в персональных кабинетах участников национального мультипредметного теста (НМТ) были размещены результаты еще трех сессий.

Узнать свои официальные результаты - по шкале 100-200 баллов - могут граждане, принимавшие участие в основных сессиях НМТ в период:

  • с 1 июня;
  • по 3 июня (включительно).

"Соответствующая информация размещена в личных кабинетах", - констатировали в Украинском центре оценивания качества образования.

Результаты НМТ-2026: как узнать баллы за июньские сессии и сформировать карту для поступленияВ персональных кабинетах появились результаты первых июньских сессий НМТ (инфографика: testportal.gov.ua)

Как сформировать информационную карту участника НМТ

В УЦОКО рассказали, что опция формирования Информационной карты участника НМТ, необходимой для поступления в заведения высшего образования Украины, доступна там же:

Кроме того, участники национального мультипредметного тестирования имеют возможность загрузить карточки результатов по предметам.

Когда появятся результаты других сессий НМТ

Украинцам сообщили, что участники и участницы основных сессий НМТ, которые проходили тестирование после 3 июня, получат свои результаты в персональных кабинетах позже.

Речь идет о сроке до 3 июля 2026 года.

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Когда заказывать справку для поступления за границей

В завершение в УЦОКО напомнили важную информацию для тех,

  • кто уже получил результаты НМТ;
  • кому нужно подать оригинал документа с результатами НМТ в зарубежное учебное заведение.

"Возможность заказать выписку из сведений результатов НМТ (справку с подписью директора УЦОКО и печатью учреждения) будет сразу после того, как участники всех сессий получат свои результаты", - объяснили гражданам.

Уточняется, что для поступления в высшие учебные заведения Украины этот документ не требуется.

Напомним, ранее мы рассказывали о вступительной кампании 2026 года - какие документы нужны для подачи заявления в вуз.

Кроме того, мы объясняли, что обязательно взять с собой на НМТ и с чем на экзамен не пустят.

Читайте также, куда можно поступить в 2026 году без НМТ, чтобы не потерять год обучения.

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