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Результати НМТ-2025 вже в кабінетах: як завантажити і що робити далі

Середа 18 червня 2025 18:14
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Результати НМТ-2025 вже в кабінетах: як завантажити і що робити далі Фото: НМТ-2025 в Україні (Getty Images)
Автор: Тетяна Веремєєва

Учасники, які проходили основні сесії Національного мультипредметного тесту (НМТ) до 5 червня включно, вже можуть переглянути свої результати.

Про це розповідає РБК-Україна із посиланням на Український центр оцінювання якості освіти (УЦОЯО).

Де шукати оцінки

Результати за шкалою 100-200 балів розміщено в персональних кабінетах учасників. У вкладці "Результат НМТ-2025" доступна:

  • інформаційна картка учасника - потрібна для вступу до українських вишів;
  • картка результатів за предметами - її можна завантажити.

Пізніше отримати результати можуть учасники, які складали НМТ після 5 червня, побачать свої результати до 4 липня.

Для тих, хто вступає за кордо із 4 липня можна буде замовити витяг з відомостей результатів НМТ з підписом директора УЦОЯО та печаткою - для подання в іноземні заклади. Для українських вишів ця довідка не потрібна.

Раніше РБК-Україна писало, що після складання НМТ учасники одразу бачать попередні тестові бали за кожен предмет, але це не фінальні результати. Офіційні оцінки за шкалою 100-200 балів з’являться в особистих кабінетах до 4 липня (основна сесія) та до 30 липня (додаткова). Ці бали вносять у сертифікат і передають до електронної бази для вступу у виші.

Також ми писали, що у 2025 році учасники НМТ не можуть оскаржити самі результати тесту. Апеляція можлива лише у випадках порушення процедури під час тестування, недопуску до участі або відмови в реєстрації. У таких ситуаціях учасник може подати заяву в день іспиту, а в разі незгоди з рішенням регламентної комісії - звернутися до апеляційної.

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