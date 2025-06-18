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Результаты НМТ-2025 уже в кабинетах: как скачать и что делать дальше

Среда 18 июня 2025 18:14
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Результаты НМТ-2025 уже в кабинетах: как скачать и что делать дальше Фото: нМТ-2025 в Украине (Getty Images)
Автор: Татьяна Веремеева

Участники, которые проходили основные сессии Национального мультипредметного теста (НМТ) до 5 июня включительно, уже могут пересмотреть свои результаты.

Об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на Украинский центр оценивания качества образования (УЦОКО).

Где искать оценки

Результаты по шкале 100-200 баллов размещены в персональных кабинетах участников. Во вкладке "Результат НМТ-2025" доступна:

  • информационная карточка участника - нужна для поступления в украинские вузы;
  • карточка результатов по предметам - ее можно загрузить.

Позже получить результаты могут участники, которые сдавали НМТ после 5 июня, увидят свои результаты до 4 июля.

Для тех, кто поступает за границу с 4 июля можно будет заказать выписку из сведений результатов НМТ с подписью директора УЦОКО и печатью - для подачи в иностранные заведения. Для украинских вузов эта справка не нужна.

Ранее РБК-Украина писало, что после сдачи НМТ участники сразу видят предварительные тестовые баллы за каждый предмет, но это не финальные результаты. Официальные оценки по шкале 100-200 баллов появятся в личных кабинетах до 4 июля (основная сессия) и до 30 июля (дополнительная). Эти баллы вносят в сертификат и передают в электронную базу для поступления в вузы.

Также мы писали, что в 2025 году участники НМТ не могут обжаловать сами результаты теста. Апелляция возможна только в случаях нарушения процедуры во время тестирования, недопуска к участию или отказа в регистрации. В таких ситуациях участник может подать заявление в день экзамена, а в случае несогласия с решением регламентной комиссии - обратиться в апелляционную.

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