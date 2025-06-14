Заявка на справедливість: коли і як учасники НМТ можуть подати апеляцію

У 2025 році апеляція саме результатів НМТ не передбачена нормативними документами. Оскаржити можна лише відмову в реєстрації для участі в НМТ, недопуск до участі в додаткових сесіях або порушення процедури проведення НМТ в екзаменаційному центрі, що може вплинути на об'єктивність результату.

Про це пише РБК-Україна із посилання на портал Освіта.юа .

За яких умов можна подати апеляцію

Учасники цьогорічного НМТ можуть подати апеляцію, якщо є:

порушення учасником правил проходження тесту;

вимушене припинення виконання роботи через нестандартні ситуації (наприклад, загроза для життя чи неможливість створити належні умови);

інші обставини, що могли порушити права учасника;

подання заяви про порушення процедури.

У таких випадках апеляційна комісія може або зарахувати результат, або анулювати його. Розглядом подібних заяв займаються регламентні комісії при регіональних центрах оцінювання якості освіти.

Як подати заяву про порушення під час НМТ

Якщо учасник вважає, що під час тесту було порушено процедуру, він може подати заяву у день проведення НМТ - через відповідального за тимчасовий екзаменаційний центр, до того як залишить приміщення.

Регламентна комісія розглядає заяву протягом трьох робочих днів з моменту її отримання.

Після розгляду комісія може:

відмовити в задоволенні заяви, якщо порушення не підтвердилось;

відмовити, якщо порушення не вплинуло на результат тесту;

визнати, що порушення вплинуло на об’єктивність результату.

У такому разі регламентна комісія звертається до апеляційної з проханням анулювати результат і, за її погодженням, допускає учасника до додаткової сесії НМТ.

Копію рішення (витяг із протоколу) надсилають на електронну пошту заявника наступного робочого дня після його ухвалення. Клопотання до апеляційної комісії також надсилають наступного робочого дня.

Після отримання рішення апеляційної комісії регіональний центр інформує про нього учасника - не пізніше наступного робочого дня.

Як оскаржити рішення регламентної комісії

Учасник може подати заяву до апеляційної комісії, якщо не згоден із рішенням регламентної.

Термін подання - протягом трьох робочих днів з моменту надсилання рішення регіональним центром. Заяву подають електронною поштою, і вона має містити:

ПІБ учасника;

номер Сертифіката НМТ;

дату проходження НМТ (із зазначенням зміни);

контактний номер телефону;

аргументацію - чому рішення слід скасувати;

дату складання заяви;

особистий підпис;

копію витягу з протоколу регламентної комісії.

Апеляційна комісія розглядає заяву протягом п’яти робочих днів.

Комісія може:

задовольнити заяву і допустити учасника до додаткової сесії НМТ;

відмовити - якщо порушення не підтверджено або воно не вплинуло на результат.

Результат розгляду надсилається на електронну адресу у вигляді витягу з протоколу.