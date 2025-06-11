НМТ-2025: як дізнатися бали одразу після тесту та коли чекати офіційні результати

Після завершення національного мультипредметного тесту (НМТ) учасники одразу побачать попередні результати за кожен із чотирьох предметів. Але це лише перший етап визначення підсумкових балів.

Як саме працює система оцінювання і коли будуть офіційні результати - розповідає РБК-Україна із посиланням на Освіта.ua .

Що побачить учасник одразу після тесту

Після проходження НМТ на екрані монітора відразу з’явиться кількість тестових балів за кожен предмет. Ці бали - це арифметична сума за правильні відповіді, обрахована автоматично шляхом порівняння з офіційними ключами.

Важливо пам’ятати, що тестові бали - це ще не остаточні конкурсні результати, які використовуються для вступу.

Як перевести бали у шкалу "100-200"

Щоб зрозуміти, які саме рейтингові бали (100-200) отримає учасник, потрібно самостійно скористатися таблицями переведення, затвердженими МОН. Ці таблиці щороку оновлюються і публікуються у додатках до Порядку прийому до вишів.

Таким чином, кожен учасник може самостійно підрахувати свої попередні конкурсні результати ще до офіційного оголошення.

Коли будуть офіційні результати:

основна сесія - результати з’являться в електронних кабінетах учасників до 4 липня;

додаткова сесія - результати будуть доступні до 30 липня.

Оцінки у шкалі 100-200 балів вносяться до Інформаційної картки до Сертифіката, яку також можна знайти у персональному кабінеті.

Як результати передаються далі

Офіційні рейтингові бали передаються до Єдиної державної електронної бази з питань освіти. Саме ці дані потрапляють до системи, через яку абітурієнти подають заяви до закладів вищої освіти.

Після офіційного оголошення результати можуть бути змінені або анульовані за рішенням апеляційної комісії чи суду, якщо будуть встановлені порушення чи помилки.