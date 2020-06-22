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В результате взрыва на Позняках пострадали 5 человек

Новости » Происшествия     22.06.2020 - 08:34
В результате взрыва на Позняках пострадали 5 человек
Фото: место взрыва на Позняках (dsns.gov.ua)

Также в результате взрыва погибли трое человек

По состоянию на утро 22 июня стало известно о 5 пострадавших в результате взрыва в доме на Позняках в Киеве. Вместе с тем, в результате происшествия погибли трое человек.

Об этом сообщает пресс-служба Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

Сейчас на месте работают психологи ГСЧС, которые оказывают экстренную психологическую помощь эвакуированным жителям дома. Также произведено укрепление строительных конструкций.

Вместе с тем, спасатели опубликовали видео с места взрыва.

Станом на 05:00 ранку триває ліквідація наслідків руйнування в десятиповерховому житловому будинку у м. Києві

Станом на 05:00 ранку 22 червня триває ліквідація наслідків руйнування в десятиповерховому житловому будинку у м. Києві

Опубліковано ДСНС України Неділя, 21 червня 2020 р.

По состоянию на утро спасателями эвакуировано 23 человека и 3 человека спасены.

Напомним, вчера произошел мощный взрыв в жилом доме на Позняках.

В результате спасатели не исключают дальнейшее разрушение поврежденного дома и сейчас укрепляют его конструкции.

В свою очередь мэр Киева Виталий Кличко заявлял, что поврежденный дом скорее всего придется разбирать, чтобы не допустить дальнейшего разрушения, а жителей временно переселят.

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Автор: Анастасия Рокитна

Теги Новости Украины ПознякиВзрыв
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