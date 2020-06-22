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В результаті вибуху на Позняках постраждали 5 людей

Новини » Надзвичайні події     22.06.2020 - 08:34
В результаті вибуху на Позняках постраждали 5 людей
Фото: місце вибуху на Позняках (dsns.gov.ua)

Також в результаті вибуху загинули троє людей

Станом на ранок 22 червня стало відомо про 5 постраждалих в результаті вибуху в будинку на Позняках в Києві. Разом з тим, в результаті події загинули троє людей.

Про це повідомляє прес-служба Держслужби з надзвичайних ситуацій.

Наразі на місці працюють психологи ДСНС, які надають екстрену психологічну допомогу евакуйованим мешканцям будинку. Також здійснено укріплення будівельних конструкцій.

Разом з тим, рятувальники опублікували відео з місця вибуху.

Станом на 05:00 ранку триває ліквідація наслідків руйнування в десятиповерховому житловому будинку у м. Києві

Станом на 05:00 ранку 22 червня триває ліквідація наслідків руйнування в десятиповерховому житловому будинку у м. Києві

Опубліковано ДСНС України Неділя, 21 червня 2020 р.

Станом на ранок рятувальниками евакуйовано 23 людини та 3 людей врятовано.

Нагадаємо, вчора стався потужний вибух в житловому будинку на Позняках.

В результаті рятувальники не виключають подальше руйнування пошкодженого будинку і зараз укріплюють його конструкції.

У свою чергу мер Києва Віталій Кличко заявляв, що пошкоджений будинок скоріш за все доведеться розбирати, щоб не допустити подальшого руйнування, а мешканців тимчасово переселять.

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Автор: Анастасия Рокитна

Теги Новини України ПознякиВибух
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