Взрыв на Позняках: возможно дальнейшее разрушение дома

Фото: взрыв в доме на Позняках (РБК-Украина/Виталий Носач)

Сейчас спасатели укрепляют поврежденное здание

Сейчас существует угроза дальнейшего разрушения поврежденного взрывом дома на Позняках в Киеве. Спасатели устанавливают специальные конструкции, чтобы не допустить обвала.

Об этом на брифинге сообщил пресс-офицер Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Александр Хорунжий.

Сейчас спасатели пытаются стабилизировать конструкции поврежденного дома на улице Соломии Крушельницкой.

"Устанавливаются распорки по всему дому для того, чтобы стабилизировать конструкции этого дома. И второй момент, на восьмом этаже сейчас устанавливаются тросы, тоже для стабилизации конструкции, соответственно, в том числе и поврежденных конструкций", - рассказал он.

Напомним, сегодня утром в жилой многоэтажке на Позняках произошел мощный взрыв. Предварительно, взорвалась газовоздушная смесь, однако силовики не исключают сценарий со взрывчаткой. Спасатели сообщают об одном погибшем, а местные власти говорят, что погибли 2 человека.

Мэр Киева Виталий Кличко заявлял, что поврежденный дом скорее всего придется разбирать, чтобы не допустить дальнейшего разрушения, а жильцов временно переселят.

Добавим, что из-под завалов дома на Позняках уже спасли трех человек.

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Автор: Дмитрий Левицкий