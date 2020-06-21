Взрыв жилого дома в Киеве: что известно

Фото с места взрыва (dsns.gov.ua)

Спасатели эвакуировали несколько десятков пострадавших, есть жертвы

Взрыв в Киеве произошел утром 21 июня в одной из многоэтажек на Позняках. В результате обрушилось несколько этажей жилого дома. Под завалами находятся несколько человек, на месте работают бригады спасателей. Все подробности - на РБК-Украина.

Данные о жертвах

На месте взрыва в девятиэтажном доме по адресу ул. Соломии Крушильницкой, 1/5 проводится эвакуация службами ГСЧС. Спасателям удалось эвакуировать 21 человека и деблокировать трех пострадавших.

По состоянию на 11:00, стало известно о первой жертве взрыва. В пресс-службе ГСЧС сообщили, что тело одного человека извлекли из-под обвалившейся плиты.

Фото: место происшествия (dsns.gov.ua)

Причина взрыва

По предварительным данным Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, обрушение перекрытий жилого дома произошло в результате взрыва газовоздушной смеси без дальнейшего возгорания. Взрывная волна разрушила перекрытия с 4-го по 8-й этажи здания. В результате образовался столб дыма и пыли.

По словам местных жителей, 17 июня в доме проводилась поверка приборов газового учета. У всех жильцов сняли счетчики, а в квартирах ощущался запах газа.

Прямо сейчас произошёл взрыв газа на проспекте Григоренко. Повреждено несколько этажей. Информация о количестве пострадавших и обстоятельствах происшествия уточняется. На место срочно выехали все службы. Опубліковано Киев Оперативный Неділя, 21 червня 2020 р.

Эвакуация продолжается

К ликвидации последствий взрыва на Позняках привлечены мобильная оперативная бригада ГСЧС и сотрудники Национальной полиции.

Организован оперативный штаб по ликвидации чрезвычайного происшествия. К эвакуации привлечего 15 единиц техники и 75 спасателей.

Фото: спасатели разбирают завалы kyivcity.gov.ua)

Из-за взрыва ограничено движение транспорта

На проспекте Григоренко патрульная полиция временно ограничила движение транспорта, в связи с проведением ликвидации последствий взрыва. Также правоохранители оградили место происшествия и помогают спасателям эвакуировать пострадавших.

Открыто уголовное производство

По факту взрыва в жилом доме в Киеве открыто уголовное производство. Расследование ведется по ч. 2 ст. 270 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности при обращении с газом, которое привело к тяжелым последствиям, гибели и травмированию людей).

Напомним, в ночь на 21 июня пожар в многоэтажке произошел в Кривом Роге, во время эвакуации было обнаружено тело мальчика.

Читайте нас в Google News и подписывайтесь

Автор: Анна Березина