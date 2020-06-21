Взрыв на Позняках: дом необходимо разбирать

Фото: взорванный дом на Позняках (Виталий Носач, РБК-Украина)

Жильцов поселят в интернате на Харьковском шоссе

Жилой дом на Позняках в Киеве, где сегодня утром произошел взрыв, необходимо разбирать. Дом сильно поврежден.

Об этом сказал мэр Киева Виталий Кличко.

По его словам, жителей дома временно поселят в интернате на Харьковском шоссе, 21 в Киеве.

"Там фрагментарно мы видим, что ключевые вещи, на которых держится дом, конструктив поврежден достаточно сильно. Предварительно можем сказать, что нам нужно будет разбирать этот дом", - сказал он.

Как сообщало РБК-Украина, утром 21 июня в жилом 9-этажном доме по ул. Соломии Крушильницкой, 1/5 в Киеве произошел взрыв, разрушивший перекрытия 4, 5, 6, 7 этажей.

По данным на 12:00 в результате взрыва погибли два человека.

В Министерстве внутренних дел рассматривают две версии взрыва в 9-этажном доме в Киеве, который произошел утром, 21 июня.

Как заявил глава МВД Арсен Аваков, одна версия - взрыв газа и следующая - взрывчатого средства.

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Автор: Александр Белоус