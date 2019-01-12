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В результате взрыва в Париже пострадали 20 человек

Новости » Происшествия    12.01.2019 - 11:50
В результате взрыва в Париже пострадали 20 человек
Фото: взрыв в Париже (AFP)

Двое пострадавших находятся в критическом состоянии

В результате взрыва на улице Тревиз в Париже (Франция), который произошел сегодня, 12 января, пострадали не менее 20 человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Le Figaro.

Как сообщается, в результате взрыва пострадали 20 человек, из них двое находятся в критическом состоянии. Состояние еще семи пострадавших оценивается как тяжелое.

Кроме того, среди пострадавших трое работников пожарной службы, которые работали на месте проишествия.

В издании DW отметили, что причиной взрыва могла стать утечка газа. Накануне в булочную приезжали пожарные из-за подозрения в утечке газа.

Напомним, сегодня, 12 января, в Париже на улице Тревиз произошел мощный взрыв. В результате взрыва в булочной начался пожар.

Напомним, ранее сообщалось, что в Мариуполе (Донецкая область) вечером 5 января 2019 прогремел взрыв в квартире жилого дома. По словам очевидцев, в результате проишествия погибли 2 человека.

Ранее РБК-Украина писало, что в четверг, 10 января, на юге Хорватии на Дубровницкой гидроэлектростанции (ГЭС) произошел пожар, в результате которого пострадали минимум три человека.

Напомним, в городе Одесса днем в воскресенье, 30 декабря, произошло возгорание складского помещения на территории завода железобетонных изделий на улице Боровского. В результате пожара никто не пострадал.

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