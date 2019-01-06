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В Мариуполе произошел взрыв в жилом доме, есть жертвы

Новости » Происшествия    06.01.2019 - 01:43
В Мариуполе произошел взрыв в жилом доме, есть жертвы
Фото: взрыв в Мариуполе (0629)

Предварительно известно о двух погибших

В Донецкой области в городе Мариуполе вечером 5 января 2019 прогремел взрыв в квартире жилого дома. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на полицию Донецкой области.

По данным правоохранителей, вызов в полицию поступил в 21:20. Сейчас на месте взрыва работает следственно-оперативная группа.

"Полицейские выясняют происхождение взрыва. Количество жертв уточняется", - повдіомили в пресс-службе донецкой полиции.

Как сообщает сайт города Мариуполя 0629, инцидент произошел в Центральном районе на проспекте Строителей в квартире на 3 этаже. По предварительной информации погибли двое людей.

"Очевидцы говорят, что один из потерпевших перед смертью из окна звал на помощь", - отмечает издание.

Сейчас на месте происшествия работают взрывотехники, полиция и военные. Также прибыли 4 машины скорой.

Напомним, в Тернопольской области 2 января 2019 в результате взрыва гранаты пострадали п'ять человек. Среди них несовершеннолетние.

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