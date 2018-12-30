В Одессе горел завод железобетонных изделий

Произошло возгорание одноэтажного складского помещения
В городе Одесса днем в воскресенье, 30 декабря, произошло возгорание складского помещения на территории завода железобетонных изделий на улице Боровского. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГУ ГСЧС Украины в Одесской области.
В результате пожара никто не пострадал.
"30 декабря в 15:04 в службу спасения "101" поступило сообщение, что на ул. Боровского на территории предприятия возник пожар", - говорится в сообщении.
К месту вызова были немедленно направлены пожарно-спасательные подразделения.
Было установлено, что произошло возгорание одноэтажного здания, принадлежащего частному предпринимателю, которое используется как складское помещение.
Спасателям удалось локализовать пожар в 15:59 и в 16:44 ликвидировать его на площади 700 кв. метров.
К ликвидации пожара от ГСЧС были привлечены 40 человек личного состава и 8 единиц пожарно-спасательной техники.
Причина пожара пока не известны.
Фото: пожар на заводе в Одессе
Напомним, в Ровенской области в воскресенье, 30 декабря, на ходу загорелся тепловоз. Пожарным сообщили о задымлении в отсеке двигателя тепловоза на железнодорожном перегоне между станциями села Шпанов и села Решуцк Ровенского района.