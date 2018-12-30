В Одессе горел завод железобетонных изделий

Фото: пожар в Одессе (dsns.gov.ua)

Произошло возгорание одноэтажного складского помещения

В городе Одесса днем в воскресенье, 30 декабря, произошло возгорание складского помещения на территории завода железобетонных изделий на улице Боровского. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГУ ГСЧС Украины в Одесской области.

В результате пожара никто не пострадал.

"30 декабря в 15:04 в службу спасения "101" поступило сообщение, что на ул. Боровского на территории предприятия возник пожар", - говорится в сообщении.

К месту вызова были немедленно направлены пожарно-спасательные подразделения.

Было установлено, что произошло возгорание одноэтажного здания, принадлежащего частному предпринимателю, которое используется как складское помещение.

Спасателям удалось локализовать пожар в 15:59 и в 16:44 ликвидировать его на площади 700 кв. метров.

К ликвидации пожара от ГСЧС были привлечены 40 человек личного состава и 8 единиц пожарно-спасательной техники.

Причина пожара пока не известны.

Фото: пожар на заводе в Одессе

Напомним, в Ровенской области в воскресенье, 30 декабря, на ходу загорелся тепловоз. Пожарным сообщили о задымлении в отсеке двигателя тепловоза на железнодорожном перегоне между станциями села Шпанов и села Решуцк Ровенского района.