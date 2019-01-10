В Хорватии произошла авария на гидроэлектростанции

Фото: место происшествия (thedubrovniktimes.com)

В результате пожара пострадали три человека

В четвер, 10 января, на юге Хорватии на Дубровницкой гидроэлектростанции (ГЭС) произошел пожар, в результате которого пострадали минимум три человека. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Reuters.

Сообщается, что сейчас на месте происшествыя работают пожарные. Троих робочих госпитализировали. Еще три человека находятся в здании, с ними пытаются связатся.

Напомним, в городе Одесса днем в воскресенье, 30 декабря, произошло возгорание складского помещения на территории завода железобетонных изделий на улице Боровского. В результате пожара никто не пострадал.

Также 24 ноября в Китае в провинции Цзилинь при взрыве на машиностроительном заводе погибли два человека, еще 24 пострадали. Отмечалось, что всего пострадало 41 здание, полиция начала расследование.

Добавим, в результате взрыва на нефтеперерабатывающем заводе в Боснии и Герцеговине погиб один человек, еще девять получили травмы. Взрыв произошел 9 октября около 21:30 в городе Брод. Мэр города Брод Илия Йовичич сообщил журналистам, что этот взрыв был самым серьезным инцидентом такого рода на местном НПЗ. Шесть пострадавших остаются в больнице. Пожар был успешно локализован около 23:30.