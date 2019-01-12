В результаті вибуху в Парижі постраждали 20 осіб

Фото: вибух у Парижі (AFP)

Двоє постраждалих перебувають у критичному стані

В результаті вибуху на вулиці Тревіз в Парижі (Франція), який відбувся сьогодні, 12 січня, постраждали не менше 20 осіб. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Le Figaro.

Як повідомляється, у результаті вибуху постраждали 20 осіб, з них двоє перебувають у критичному стані. Стан ще семи постраждавших оцінюється як важкий.

Крім того, серед постраждалих троє працівників пожежної служби, які працювали на місці пригоди.

У виданні DW зазначили, що причиною вибуху міг стати витік газу. Напередодні до пекарні приїжджали пожежники через підозру витоку газу.

Tellement violent... hier tout était calme... tragique. Bravo à tous ces héros du quotidien pour leur travail #explosion #Trévise pic.twitter.com/qbdYgk62y9 — Thomas Templier (@Thomas49T) January 12, 2019

Нагадаємо, сьогодні, 12 січня, в Парижі на вулиці Тревіз стався потужний вибух. В результаті вибуху в хлібному магазині почалася пожежа.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Маріуполі (Донецька область) ввечері 5 січня 2019 прогримів вибух в квартирі житлового будинку. За словами очевидців, в результаті події загинули 2 людини.

Раніше РБК-Україна писало, що в четвер, 10 січня, на півдні Хорватії на Дубровницької гідроелектростанції (ГЕС) сталася пожежа, в результаті якої постраждали, щонайменше, три людини.

Нагадаємо, у місті Одеса вдень 30 грудня сталося загоряння складського приміщення на території заводу залізобетонних виробів на вулиці Боровського. В результаті пожежі ніхто не постраждав.