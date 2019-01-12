В результате взрыва в Париже погибли 4 человека

Фото: взрыв в Париже (AFP)

Еще 10 человек находятся в тяжелом состоянии

Четверо пострадавших в результате взрыва в пекарне на улице Тревиз в Париже скончались в больнице. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на euronews.

По словам главы Министерства внутренний дел Франции Кристофа Кастанера, в больнице от полученных травм скончались четыре человека: 2 пожарника и двое гражданских.

Кроме того, еще 10 пострадавших от взрыва в пекарне находятся в тяжелом состоянии.

В мэрии города подтвердили, что причиной взрыва в пекарне на улице Тревиз стала утечка газа.

Intervention de la Police et des pompiers pour #explosion rue de Trévise. Plusieurs hélicoptères sont à Opéra. Quartier bouclé. #paris pic.twitter.com/RBAIQX6M3m — Samuel Levy (@Sam_Levy_Off) January 12, 2019

Напомним, ранее сообщалось, что в результате взрыва в пекарне на улице Тревиз в Париже пострадали по меньшей мере 36 человек. Состояние пятерых пострадавших оценивали как критическое.

Ранее РБК-Украина писало, что в результате взрыва в пекарне на улице Тревиз в столице Франции пострадали 20 человек. Некоторые СМИ отмечали, что взрыв в пекарне мог произойти из-за утечки газа.

Отметим, сегодня, 12 января, в Париже в пекарне на улице Тревиз произошел мощный взрыв. В результате взрыва в пекарне начался пожар.

Добавим, что 10 января на юге Хорватии на Дубровницкой гидроэлектростанции произошел пожар, в результате которого пострадали, по меньшей мере, три человека.

Также, в Одессе 30 декабря произошло возгорание складского помещения на территории завода железобетонных изделий на улице Боровского. В результате пожара никто не пострадал.