Количество пострадавших от взрыва в Париже превысило 30

Фото: взрыв в Париже (twitter.com/bestgug)

В критическом состоянии находятся 5 пострадавших

В результате взрыва в пекарне на улице Тревиз в Париже пострадали по меньшей мере 36 человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Le Figaro.

Как сообщается, на данный момент известно о 36 пострадавших в результате взрыва, из них пятеро находятся в критическом состоянии. Состояние еще 12 человек оценивается как тяжелое.

По данным издания, пекарня, в которой произошел взрыв, должна была быть закрыта сегодня.

Напомним, ранее сообщалось, что в результате взрыва в пекарне на улице Тревиз в столице Франции пострадали 20 человек. Некоторые СМИ отмечали, что взрыв в пекарне мог произойти из-за утечки газа.

Отметим, сегодня, 12 января, в Париже в пекарне на улице Тревиз произошел мощный взрыв. В результате взрыва в пекарне начался пожар.

Ранее РБК-Украина писало, что в Мариуполе Донецкой области вечером 5 января 2019 произошел взрыв в квартире жилого дома. По словам очевидцев, в результате инцидента погибли 2 человека.

Кроме того, в четверг, 10 января, на юге Хорватии на Дубровницкой гидроэлектростанции (ГЭС) произошел пожар, в результате которой пострадали, по меньшей мере, три человека.