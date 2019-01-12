В результаті вибуху в Парижі загинули 4 людини

Фото: вибух у Парижі (AFP)

Ще 10 осіб знаходяться у важкому стані

Четверо постраждалих внаслідок вибуху в пекарні на вулиці Тревіз в Парижі померли в лікарні. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на euronews.

За словами глави Міністерства внутрішній справ Франції Крістофа Кастанера, в лікарні від отриманих травм померли чотири людини: 2 пожежника та двоє цивільних.

Крім того, ще 10 постраждалих від вибуху в пекарні знаходяться у важкому стані.

В мерії міста підтвердили, що причиною вибуху у пекарні на вулиці Тревіз став витік газу.

Intervention de la Police et des pompiers pour #explosion rue de Trévise. Plusieurs hélicoptères sont à Opéra. Quartier bouclé. #paris pic.twitter.com/RBAIQX6M3m — Samuel Levy (@Sam_Levy_Off) January 12, 2019

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в результаті вибуху в пекарні на вулиці Тревіз у Парижі постраждали щонайменше 36 осіб. Стан п'ятьох постраждалих оцінювали як критичний.

Раніше РБК-Україна писало, що в результаті вибуху в пекарні на вулиці Тревіз у столиці Франції постраждали 20 осіб. Деякі ЗМІ зазначали, що вибух в пекарні міг статися через витік газу.

Зазначимо, сьогодні, 12 січня, в Парижі у пекарні на вулиці Тревіз стався потужний вибух. В результаті вибуху в пекарні почалася пожежа.

Додамо, що 10 січня на півдні Хорватії на Дубровницькій гідроелектростанції сталася пожежа, в результаті якої постраждали, щонайменше, три людини.

Також, в Одесі 30 грудня сталося загоряння складського приміщення на території заводу залізобетонних виробів на вулиці Боровського. В результаті пожежі ніхто не постраждав.