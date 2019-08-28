В результате взрыва в Дрогобыче под завалами могут находиться еще 5 человек

После взрыва в жилом доме в Дрогобыче (Львовская область) под завалами могут находиться 5 человек. Об этом на брифинге заявил заместитель директора департамента реагирования на чрезвычайные ситуации Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям Петр Коротинский.

Коротинский отметил, что в госслужбе учли только прописанных и возможное количество людей, проживающих в этом доме.

"По оперативным данным, еще под завалами могут находиться 5 человек, учитывая количество прописанных и возможное количество проживающих в этих квартирах", - сообщил он.

Спасательные работы продолжаются.

Ранее сообщалось, что на месте аварии спасатели нашли тела двух людей. Также от взрыва пострадали семь человек, четыре из которых - дети.

Напомним, взрыв в четырехэтажном доме в Дрогобыче произошел 28 августа в 2:46 ночи. В результате взрыва произошло разрушение подъезда с первого по четвертый этаж. На месте аварии развернули палаточный городок, куда временно поместили пострадавших.

По предварительной информации спасателей, взрыв произошел из-за утечки газа. Однако позже эта версия была названа маловероятной.